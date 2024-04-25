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Бундесліга: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Леверкузенський "Баєр" вперше в історії виграв Бундеслігу / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку "РБ Лейпциг" побореться з дортмундською "Боруссією" за путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

26 – 28 квітня відбудуться матчі 31-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Бохум" – "Гоффенгайм".

У суботу "Баварія" прийме "Айнтрахт". Вже у вівторок, 30 квітня, мюнхенці вдома зіграють з мадридським "Реалом" українського голкіпера Андрія Луніна в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.

Також на суботу заплановано центральний поєдинок туру, в якому "РБ Лейпциг" у боротьбі за потрапляння до Ліги чемпіонів на наступний сезон прийматиме дортмундську "Боруссію".

Того ж дня "Баєр" уже в ранзі нового чемпіона Німеччини вдома зустрінеться зі "Штутгартом", який цього сезону також демонструє чудові виступи та йде в топ-4. Завершиться тур трьома поєдинками в неділю.

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 30-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (80 очок), який достроково завоював перший в клубній історії титул чемпіона Німеччини. На другому місці – "Баварія" (66). На третьому – "Штутгарт" (63). Далі розташувалися "РБ Лейпциг" (59) і "Боруссія" Дортмунд (57).
  • Матчі 32-го туру Бундесліги відбудуться 3 – 5 травня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР
П'ятниця, 26 квітня
21:30 БОХУМ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
Субота, 27 квітня
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ВЕРДЕР
16:30 БАВАРІЯ   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
19:30 БАЄР   _:_   ШТУТГАРТ
Неділя, 28 квітня
16:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   УНІОН
18:30 МАЙНЦ   _:_   КЕЛЬН
20:30 ДАРМШТАДТ   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ

Таблиця Бундесліги після 30-го туру

Таблиця Бундесліги після 30-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 30-го туру / Фото: flashscore.ua

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