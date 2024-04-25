Бундесліга: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку "РБ Лейпциг" побореться з дортмундською "Боруссією" за путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.
26 – 28 квітня відбудуться матчі 31-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Бохум" – "Гоффенгайм".
У суботу "Баварія" прийме "Айнтрахт". Вже у вівторок, 30 квітня, мюнхенці вдома зіграють з мадридським "Реалом" українського голкіпера Андрія Луніна в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.
Також на суботу заплановано центральний поєдинок туру, в якому "РБ Лейпциг" у боротьбі за потрапляння до Ліги чемпіонів на наступний сезон прийматиме дортмундську "Боруссію".
Того ж дня "Баєр" уже в ранзі нового чемпіона Німеччини вдома зустрінеться зі "Штутгартом", який цього сезону також демонструє чудові виступи та йде в топ-4. Завершиться тур трьома поєдинками в неділю.
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- Після 30-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (80 очок), який достроково завоював перший в клубній історії титул чемпіона Німеччини. На другому місці – "Баварія" (66). На третьому – "Штутгарт" (63). Далі розташувалися "РБ Лейпциг" (59) і "Боруссія" Дортмунд (57).
- Матчі 32-го туру Бундесліги відбудуться 3 – 5 травня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР
|П'ятниця, 26 квітня
|21:30
|БОХУМ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|Субота, 27 квітня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ВЕРДЕР
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|19:30
|БАЄР
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Неділя, 28 квітня
|16:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|УНІОН
|18:30
|МАЙНЦ
|_:_
|КЕЛЬН
|20:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
Таблиця Бундесліги після 30-го туру
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