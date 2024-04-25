Бундесліга: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку "РБ Лейпциг" побореться з дортмундською "Боруссією" за путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

26 – 28 квітня відбудуться матчі 31-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Бохум" – "Гоффенгайм".

У суботу "Баварія" прийме "Айнтрахт". Вже у вівторок, 30 квітня, мюнхенці вдома зіграють з мадридським "Реалом" українського голкіпера Андрія Луніна в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.

Також на суботу заплановано центральний поєдинок туру, в якому "РБ Лейпциг" у боротьбі за потрапляння до Ліги чемпіонів на наступний сезон прийматиме дортмундську "Боруссію".

Того ж дня "Баєр" уже в ранзі нового чемпіона Німеччини вдома зустрінеться зі "Штутгартом", який цього сезону також демонструє чудові виступи та йде в топ-4. Завершиться тур трьома поєдинками в неділю.

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Після 30-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (80 очок), який достроково завоював перший в клубній історії титул чемпіона Німеччини. На другому місці – "Баварія" (66). На третьому – "Штутгарт" (63). Далі розташувалися "РБ Лейпциг" (59) і "Боруссія" Дортмунд (57).

Матчі 32-го туру Бундесліги відбудуться 3 – 5 травня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

Таблиця Бундесліги після 30-го туру

Таблиця Бундесліги після 30-го туру / Фото: flashscore.ua

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