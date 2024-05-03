Бундесліга: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

3 – 5 травня відбудуться матчі 32-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Гоффенгайм" – "РБ Лейпциг".

У суботу дортмундська "Боруссія" прийме "Аугсбург", а в центральному матчі туру "Баварія" на виїзді зіграє проти "Штутгарта".

Зазначимо, що незабаром обидва гранди німецького футболу проведуть поєдинки-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. 7 травня "Боруссія" Дортмунд в Парижі зійдеться з ПСЖ (перша гра закінчилася перемогою "джмелів" з рахунком 1:0). Днем пізніше "Баварія" в Мадриді позмагається з "Реалом" (перша зустріч завершилася бойовою нічиєю з рахунком 2:2).

Завершиться тур трьома матчами в неділю. Зокрема "Баєр" у статусі нового чемпіона Німеччини в гостях зустрінеться з "Айнтрахтом". Неймовірна рекордна безпрограшна серія леверкузенців у всіх турнірах сягає вже 47 поєдинків.

Команда Хабі Алонсо цього сезону може оформити требл. Крім тріумфу у Бундеслізі, "фармацевти" дійшли до півфіналу Ліги Європи, де в першому матчі на виїзді обіграли "Рому" з рахунком 2:0 (поєдинок-відповідь відбудеться 9 травня). Також леверкузенський клуб 25 травня зіграє з представником другого дивізіону "Кайзерслаутерном" у фіналі Кубка Німеччини.

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

За три тури до кінця таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (81 очко), який достроково завоював перший в клубній історії титул чемпіона Німеччини. На другому місці – "Баварія" (69). На третьому – "Штутгарт" (64). Путівки до Ліги чемпіонів на наступний сезон також гарантували собі "РБ Лейпциг" (62) і "Боруссія" Дортмунд (57).

Достроково втратив шанси зберегти прописку в еліті "Дармштадт" (17 очок). У зоні прямого вильоту також йде "Кельн" (23), тоді як "Майнц" (28) є претендентом на плейоф за місце у Бундеслізі наступного сезону.

Таблиця Бундесліги після 31-го туру

Таблиця Бундесліги після 31-го туру / Фото: flashscore.ua

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