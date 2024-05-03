Бундесліга: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Штутгарт" прийматиме "Баварію".
3 – 5 травня відбудуться матчі 32-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Гоффенгайм" – "РБ Лейпциг".
У суботу дортмундська "Боруссія" прийме "Аугсбург", а в центральному матчі туру "Баварія" на виїзді зіграє проти "Штутгарта".
Зазначимо, що незабаром обидва гранди німецького футболу проведуть поєдинки-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. 7 травня "Боруссія" Дортмунд в Парижі зійдеться з ПСЖ (перша гра закінчилася перемогою "джмелів" з рахунком 1:0). Днем пізніше "Баварія" в Мадриді позмагається з "Реалом" (перша зустріч завершилася бойовою нічиєю з рахунком 2:2).
Завершиться тур трьома матчами в неділю. Зокрема "Баєр" у статусі нового чемпіона Німеччини в гостях зустрінеться з "Айнтрахтом". Неймовірна рекордна безпрограшна серія леверкузенців у всіх турнірах сягає вже 47 поєдинків.
Команда Хабі Алонсо цього сезону може оформити требл. Крім тріумфу у Бундеслізі, "фармацевти" дійшли до півфіналу Ліги Європи, де в першому матчі на виїзді обіграли "Рому" з рахунком 2:0 (поєдинок-відповідь відбудеться 9 травня). Також леверкузенський клуб 25 травня зіграє з представником другого дивізіону "Кайзерслаутерном" у фіналі Кубка Німеччини.
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За три тури до кінця таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (81 очко), який достроково завоював перший в клубній історії титул чемпіона Німеччини. На другому місці – "Баварія" (69). На третьому – "Штутгарт" (64). Путівки до Ліги чемпіонів на наступний сезон також гарантували собі "РБ Лейпциг" (62) і "Боруссія" Дортмунд (57).
Достроково втратив шанси зберегти прописку в еліті "Дармштадт" (17 очок). У зоні прямого вильоту також йде "Кельн" (23), тоді як "Майнц" (28) є претендентом на плейоф за місце у Бундеслізі наступного сезону.
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР
|П'ятниця, 3 травня
|21:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Субота, 4 травня
|16:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БАВАРІЯ
|19:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|Неділя, 5 травня
|16:30
|УНІОН
|_:_
|БОХУМ
|18:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БАЄР
|20:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|МАЙНЦ
Таблиця Бундесліги після 31-го туру
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