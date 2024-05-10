Бундесліга: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Новоспечений чемпіон "Баєр" спробує подовжити свою рекордну безпрограшну серію у всіх турнірах до 50 поєдинків.

10 – 12 травня відбудуться матчі 33-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Аугсбург" – "Штутгарт".

У суботу "РБ Лейпциг" прийме "Вердер", а дортмундська "Боруссія", яка посеред тижня повторно обіграла ПСЖ і вийшла до фіналу Ліги чемпіонів, завітає в гості до "Майнца".

Завершиться тур у неділю. "Баварія" після драматичного вильоту з Ліги чемпіонів від мадридського "Реала" вдома зіграє проти "Вольфсбурга".

А "Баєр" вже у статусі нового чемпіона Німеччини після камбеку в матчі з "Ромою" та виходу до фіналу Ліги Європи на виїзді зустрінеться з "Бохумом". Рекордна для європейського футболу безпрограшна серія леверкузенців у всіх турнірах сягнула вже 49 поєдинків.

Команда Хабі Алонсо цього сезону може оформити требл. Крім тріумфу у Бундеслізі, "фармацевти" 22 травня позмагаються з "Аталантою" у фіналі Ліги Європи. Також леверкузенський клуб 25 травня зіграє з представником другого дивізіону "Кайзерслаутерном" у фіналі Кубка Німеччини.

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За два тури до кінця таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (84 очки), який достроково завоював перший в клубній історії титул чемпіона Німеччини. На другому місці – "Баварія" (69). На третьому – "Штутгарт" (67). Путівки до Ліги чемпіонів на наступний сезон також гарантували собі "РБ Лейпциг" (63) і "Боруссія" Дортмунд (60).

У зоні Ліги Європи перебуває "Айнтрахт" (45 очок), у зоні Ліги конференцій – "Фрайбург" (41).

Достроково втратив шанси зберегти прописку в еліті "Дармштадт" (17 очок). У зоні прямого вильоту також йде "Кельн" (24), тоді як "Майнц" (29) є претендентом на плейоф за місце у Бундеслізі наступного сезону.

Таблиця Бундесліги після 32-го туру

Таблиця Бундесліги після 32-го туру / Фото: flashscore.ua

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