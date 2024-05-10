Бундесліга: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Новоспечений чемпіон "Баєр" спробує подовжити свою рекордну безпрограшну серію у всіх турнірах до 50 поєдинків.
10 – 12 травня відбудуться матчі 33-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Аугсбург" – "Штутгарт".
У суботу "РБ Лейпциг" прийме "Вердер", а дортмундська "Боруссія", яка посеред тижня повторно обіграла ПСЖ і вийшла до фіналу Ліги чемпіонів, завітає в гості до "Майнца".
Завершиться тур у неділю. "Баварія" після драматичного вильоту з Ліги чемпіонів від мадридського "Реала" вдома зіграє проти "Вольфсбурга".
А "Баєр" вже у статусі нового чемпіона Німеччини після камбеку в матчі з "Ромою" та виходу до фіналу Ліги Європи на виїзді зустрінеться з "Бохумом". Рекордна для європейського футболу безпрограшна серія леверкузенців у всіх турнірах сягнула вже 49 поєдинків.
Команда Хабі Алонсо цього сезону може оформити требл. Крім тріумфу у Бундеслізі, "фармацевти" 22 травня позмагаються з "Аталантою" у фіналі Ліги Європи. Також леверкузенський клуб 25 травня зіграє з представником другого дивізіону "Кайзерслаутерном" у фіналі Кубка Німеччини.
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Бундесліга: турнірне становище та розподіл місць у єврокубках на сезон-2024/25
За два тури до кінця таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (84 очки), який достроково завоював перший в клубній історії титул чемпіона Німеччини. На другому місці – "Баварія" (69). На третьому – "Штутгарт" (67). Путівки до Ліги чемпіонів на наступний сезон також гарантували собі "РБ Лейпциг" (63) і "Боруссія" Дортмунд (60).
У зоні Ліги Європи перебуває "Айнтрахт" (45 очок), у зоні Ліги конференцій – "Фрайбург" (41).
Достроково втратив шанси зберегти прописку в еліті "Дармштадт" (17 очок). У зоні прямого вильоту також йде "Кельн" (24), тоді як "Майнц" (29) є претендентом на плейоф за місце у Бундеслізі наступного сезону.
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР
|П'ятниця, 10 травня
|21:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Субота, 11 травня
|16:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|УНІОН
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ВЕРДЕР
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|19:30
|МАЙНЦ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|Неділя, 12 травня
|16:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|18:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|20:30
|БОХУМ
|_:_
|БАЄР
Таблиця Бундесліги після 32-го туру
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