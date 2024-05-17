Бундесліга: розклад і результати матчів 34-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У суботу, 18 травня, відбудуться матчі останнього, 34-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

"Баєр" у статусі нового чемпіона Німеччини прийме "Аугсбург". Рекордна для європейського футболу безпрограшна серія леверкузенців у всіх турнірах сягнула вже 50 поєдинків.

"РБ Лейпциг" на виїзді зійдеться з "Айнтрахтом", дортмундська "Боруссія" прийматиме "Дармштадт", а "Баварія" завершить сезон гостьовим матчем проти "Гоффенгайма".

Зазначимо, що цього сезону "Баєр" може оформити требл. Крім тріумфу у Бундеслізі, "фармацевти" 22 травня позмагаються з "Аталантою" у фіналі Ліги Європи. Також команда Хабі Алонсо 25 травня зіграє з представником другого дивізіону "Кайзерслаутерном" у фіналі Кубка Німеччини.

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Бундесліга: турнірне становище та розподіл місць у єврокубках на сезон-2024/25

За один тур до кінця таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (87 очок), який достроково завоював перший в клубній історії титул чемпіона Німеччини. На другому місці – "Баварія" (72). На третьому – "Штутгарт" (70). Путівки до Ліги чемпіонів на наступний сезон також гарантували собі "РБ Лейпциг" (64) і "Боруссія" Дортмунд (60).

У зоні Ліги Європи перебуває "Айнтрахт" (46 очок), у зоні Ліги конференцій – "Гоффенгайм" (43).

Достроково втратив шанси зберегти прописку в еліті "Дармштадт" (17 очок). У зоні прямого вильоту також йде "Кельн" (27), тоді як "Уніон" (30) є претендентом на плейоф за місце у Бундеслізі наступного сезону.

Таблиця Бундесліги перед заключним туром

Таблиця Бундесліги перед заключним туром / Фото: flashscore.ua

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