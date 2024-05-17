Бундесліга: розклад і результати матчів 34-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У німецькій футбольній першості залишилося зіграти лише поєдинки заключного туру.
У суботу, 18 травня, відбудуться матчі останнього, 34-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
"Баєр" у статусі нового чемпіона Німеччини прийме "Аугсбург". Рекордна для європейського футболу безпрограшна серія леверкузенців у всіх турнірах сягнула вже 50 поєдинків.
"РБ Лейпциг" на виїзді зійдеться з "Айнтрахтом", дортмундська "Боруссія" прийматиме "Дармштадт", а "Баварія" завершить сезон гостьовим матчем проти "Гоффенгайма".
Зазначимо, що цього сезону "Баєр" може оформити требл. Крім тріумфу у Бундеслізі, "фармацевти" 22 травня позмагаються з "Аталантою" у фіналі Ліги Європи. Також команда Хабі Алонсо 25 травня зіграє з представником другого дивізіону "Кайзерслаутерном" у фіналі Кубка Німеччини.
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Бундесліга: турнірне становище та розподіл місць у єврокубках на сезон-2024/25
За один тур до кінця таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (87 очок), який достроково завоював перший в клубній історії титул чемпіона Німеччини. На другому місці – "Баварія" (72). На третьому – "Штутгарт" (70). Путівки до Ліги чемпіонів на наступний сезон також гарантували собі "РБ Лейпциг" (64) і "Боруссія" Дортмунд (60).
У зоні Ліги Європи перебуває "Айнтрахт" (46 очок), у зоні Ліги конференцій – "Гоффенгайм" (43).
Достроково втратив шанси зберегти прописку в еліті "Дармштадт" (17 очок). У зоні прямого вильоту також йде "Кельн" (27), тоді як "Уніон" (30) є претендентом на плейоф за місце у Бундеслізі наступного сезону.
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР
|Субота, 18 травня
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|БАЄР
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|КЕЛЬН
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|БАВАРІЯ
|16:30
|УНІОН
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Таблиця Бундесліги перед заключним туром
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