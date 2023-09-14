Бундесліга: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Центральним стане поєдинок між "Баварією" та "Баєром".
15 – 17 вересня відбудуться матчі 4-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю одразу центральним поєдинком між лідерами чемпіонату – "Баварія" прийматиме "Баєр".
У суботу "РБ Лейпциг" вдома зустрінеться з "Аугсбургом", а дортмундська "Боруссія" завітає в гості до "Фрайбурга".
Завершиться тур у неділю поєдинками "Гайденгайм" – "Вердер" і "Дармштадт" – "Боруссія" Менхенгладбах.
- Після 3-го туру таблицю Бундесліги очолюють "Баєр" і "Баварія", які набрали по 9 очок.
- Матчі 5-го туру Бундесліги відбудуться 22 – 24 вересня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|П'ятниця, 15 вересня
|21:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|БАЄР
|Субота, 16 вересня
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|УНІОН
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|19:30
|БОХУМ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|Неділя, 17 вересня
|16:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|ВЕРДЕР
|18:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Таблиця Бундесліги після 3-го туру
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