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Бундесліга: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундесліга: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

"Баварія" / Фото: Associated Press

Центральним стане поєдинок між "Баварією" та "Баєром".

15 – 17 вересня відбудуться матчі 4-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю одразу центральним поєдинком між лідерами чемпіонату – "Баварія" прийматиме "Баєр".

У суботу "РБ Лейпциг" вдома зустрінеться з "Аугсбургом", а дортмундська "Боруссія" завітає в гості до "Фрайбурга".

Завершиться тур у неділю поєдинками "Гайденгайм" – "Вердер" і "Дармштадт" – "Боруссія" Менхенгладбах.

  • Після 3-го туру таблицю Бундесліги очолюють "Баєр" і "Баварія", які набрали по 9 очок.
  • Матчі 5-го туру Бундесліги відбудуться 22 – 24 вересня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
П'ятниця, 15 вересня
21:30 БАВАРІЯ   _:_   БАЄР
Субота, 16 вересня
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   УНІОН
16:30 КЕЛЬН   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 МАЙНЦ   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
19:30 БОХУМ   _:_   АЙНТРАХТ
Неділя, 17 вересня
16:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   ВЕРДЕР
18:30 ДАРМШТАДТ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ

Таблиця Бундесліги після 3-го туру

Таблиця Бундесліги після 3-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 3-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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