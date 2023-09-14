Бундесліга: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Центральним стане поєдинок між "Баварією" та "Баєром".

15 – 17 вересня відбудуться матчі 4-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю одразу центральним поєдинком між лідерами чемпіонату – "Баварія" прийматиме "Баєр".

У суботу "РБ Лейпциг" вдома зустрінеться з "Аугсбургом", а дортмундська "Боруссія" завітає в гості до "Фрайбурга".

Завершиться тур у неділю поєдинками "Гайденгайм" – "Вердер" і "Дармштадт" – "Боруссія" Менхенгладбах.

Після 3-го туру таблицю Бундесліги очолюють "Баєр" і "Баварія", які набрали по 9 очок.

Матчі 5-го туру Бундесліги відбудуться 22 – 24 вересня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР П'ятниця, 15 вересня 21:30 БАВАРІЯ _:_ БАЄР Субота, 16 вересня 16:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ УНІОН 16:30 КЕЛЬН _:_ ГОФФЕНГАЙМ 16:30 МАЙНЦ _:_ ШТУТГАРТ 16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ АУГСБУРГ 16:30 ФРАЙБУРГ _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 19:30 БОХУМ _:_ АЙНТРАХТ Неділя, 17 вересня 16:30 ГАЙДЕНГАЙМ _:_ ВЕРДЕР 18:30 ДАРМШТАДТ _:_ БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ

Таблиця Бундесліги після 3-го туру

Таблиця Бундесліги після 3-го туру / Фото: flashscore.ua

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