Бундесліга: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

20-22 вересня будуть зіграні матчі четвертого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Розпочнеться тур у п'ятницю поєдинком "Аугсбург" – "Майнц".

У суботу "Баварія" на виїзді зустрінеться з "Вердером", а "Айнтрахт" прийме "Боруссію" Менхенгладбах.

Завершиться тур у неділю: чинний чемпіон "Баєр" вдома зіграє з "Вольфсбургом", а в центральному поєдинку туру "Штутгарт" прийматиме дортмундську "Боруссію".

Зазначимо, що матчі п'ятого туру Бундесліги відбудуться 27-29 вересня.

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР П'ятниця, 20 вересня 21:30 АУГСБУРГ _:_ МАЙНЦ Субота, 21 вересня 16:30 БОХУМ _:_ ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ 16:30 ВЕРДЕР _:_ БАВАРІЯ 16:30 ГАЙДЕНГАЙМ _:_ ФРАЙБУРГ 16:30 УНІОН _:_ ГОФФЕНГАЙМ 19:30 АЙНТРАХТ _:_ БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ Неділя, 22 вересня 16:30 БАЄР _:_ ВОЛЬФСБУРГ 18:30 ШТУТГАРТ _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 20:30 САНКТ-ПАУЛІ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ

Таблиця Бундесліги після 3-го туру

Таблиця Бундесліги після 3-го туру / Фото: flashscore.ua

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