Бундесліга: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Штутгарт" прийме дортмундську "Боруссію".
20-22 вересня будуть зіграні матчі четвертого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Розпочнеться тур у п'ятницю поєдинком "Аугсбург" – "Майнц".
У суботу "Баварія" на виїзді зустрінеться з "Вердером", а "Айнтрахт" прийме "Боруссію" Менхенгладбах.
Завершиться тур у неділю: чинний чемпіон "Баєр" вдома зіграє з "Вольфсбургом", а в центральному поєдинку туру "Штутгарт" прийматиме дортмундську "Боруссію".
Зазначимо, що матчі п'ятого туру Бундесліги відбудуться 27-29 вересня.
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|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|П'ятниця, 20 вересня
|21:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|МАЙНЦ
|Субота, 21 вересня
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БАВАРІЯ
|16:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|УНІОН
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|19:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Неділя, 22 вересня
|16:30
|БАЄР
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|18:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|20:30
|САНКТ-ПАУЛІ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
Таблиця Бундесліги після 3-го туру
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