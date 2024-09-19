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Бундесліга: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Фанати дортмундської "Боруссії" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Штутгарт" прийме дортмундську "Боруссію".

20-22 вересня будуть зіграні матчі четвертого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Розпочнеться тур у п'ятницю поєдинком "Аугсбург" – "Майнц".

У суботу "Баварія" на виїзді зустрінеться з "Вердером", а "Айнтрахт" прийме "Боруссію" Менхенгладбах.

Завершиться тур у неділю: чинний чемпіон "Баєр" вдома зіграє з "Вольфсбургом", а в центральному поєдинку туру "Штутгарт" прийматиме дортмундську "Боруссію".

Зазначимо, що матчі п'ятого туру Бундесліги відбудуться 27-29 вересня.

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
П'ятниця, 20 вересня
21:30 АУГСБУРГ   _:_   МАЙНЦ
Субота, 21 вересня
16:30 БОХУМ   _:_   ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   БАВАРІЯ
16:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 УНІОН   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
19:30 АЙНТРАХТ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Неділя, 22 вересня
16:30 БАЄР   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
18:30 ШТУТГАРТ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
20:30 САНКТ-ПАУЛІ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ

Таблиця Бундесліги після 3-го туру

Таблиця Бундесліги після 3-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 3-го туру / Фото: flashscore.ua

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