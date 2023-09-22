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Бундесліга: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундесліга: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Фанати "Боруссії" Дортмунд / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку зійдуться дортмундська "Боруссія" та "Вольфсбург".

22 – 24 вересня відбудуться матчі 5-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Штутгартом" і "Дармштадтом".

У суботу чинний чемпіон – "Баварія" – прийме "Бохум", а в центральному матчі туру зустрінуться дортмундська "Боруссія" та "Вольфсбург". Крім того, "Боруссія" Менхенгладбах вдома гратиме проти "РБ Лейпцига".

Завершиться тур у неділю поєдинками "Баєр" – "Гайденгайм" і "Айнтрахт" – "Фрайбург".

  • Після 4-го туру таблицю Бундесліги очолюють "Баєр" і "Баварія", які набрали по 10 очок.
  • Матчі 6-го туру Бундесліги відбудуться 29 вересня – 1 жовтня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
П'ятниця, 22 вересня
21:30 ШТУТГАРТ   _:_   ДАРМШТАДТ
Субота, 23 вересня
16:30 АУГСБУРГ   _:_   МАЙНЦ
16:30 БАВАРІЯ   _:_   БОХУМ
16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 УНІОН   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
19:30 ВЕРДЕР   _:_   КЕЛЬН
Неділя, 24 вересня
16:30 БАЄР   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
18:30 АЙНТРАХТ   _:_   ФРАЙБУРГ

Таблиця Бундесліги після 4-го туру

Таблиця Бундесліги після 4-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 4-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
75
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