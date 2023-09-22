Бундесліга: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

У центральному поєдинку зійдуться дортмундська "Боруссія" та "Вольфсбург".
22 – 24 вересня відбудуться матчі 5-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Штутгартом" і "Дармштадтом".
У суботу чинний чемпіон – "Баварія" – прийме "Бохум", а в центральному матчі туру зустрінуться дортмундська "Боруссія" та "Вольфсбург". Крім того, "Боруссія" Менхенгладбах вдома гратиме проти "РБ Лейпцига".
Завершиться тур у неділю поєдинками "Баєр" – "Гайденгайм" і "Айнтрахт" – "Фрайбург".
- Після 4-го туру таблицю Бундесліги очолюють "Баєр" і "Баварія", які набрали по 10 очок.
- Матчі 6-го туру Бундесліги відбудуться 29 вересня – 1 жовтня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|П'ятниця, 22 вересня
|21:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|Субота, 23 вересня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|УНІОН
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|19:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|КЕЛЬН
|Неділя, 24 вересня
|16:30
|БАЄР
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|18:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
Таблиця Бундесліги після 4-го туру
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