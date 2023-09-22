Бундесліга: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

У центральному поєдинку зійдуться дортмундська "Боруссія" та "Вольфсбург".

22 – 24 вересня відбудуться матчі 5-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Штутгартом" і "Дармштадтом".

У суботу чинний чемпіон – "Баварія" – прийме "Бохум", а в центральному матчі туру зустрінуться дортмундська "Боруссія" та "Вольфсбург". Крім того, "Боруссія" Менхенгладбах вдома гратиме проти "РБ Лейпцига".

Завершиться тур у неділю поєдинками "Баєр" – "Гайденгайм" і "Айнтрахт" – "Фрайбург".

Після 4-го туру таблицю Бундесліги очолюють "Баєр" і "Баварія", які набрали по 10 очок.

Матчі 6-го туру Бундесліги відбудуться 29 вересня – 1 жовтня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР П'ятниця, 22 вересня 21:30 ШТУТГАРТ _:_ ДАРМШТАДТ Субота, 23 вересня 16:30 АУГСБУРГ _:_ МАЙНЦ 16:30 БАВАРІЯ _:_ БОХУМ 16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ ВОЛЬФСБУРГ 16:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 16:30 УНІОН _:_ ГОФФЕНГАЙМ 19:30 ВЕРДЕР _:_ КЕЛЬН Неділя, 24 вересня 16:30 БАЄР _:_ ГАЙДЕНГАЙМ 18:30 АЙНТРАХТ _:_ ФРАЙБУРГ

Таблиця Бундесліги після 4-го туру

Таблиця Бундесліги після 4-го туру / Фото: flashscore.ua

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