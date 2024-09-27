Бундесліга: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

27-29 вересня будуть зіграні матчі п'ятого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між дортмундською "Боруссією" та "Бохумом".

У суботу в центральному матчі туру "Баварія" прийме "Баєр". Завершиться тур двома поєдинками в неділю.

Зазначимо, що матчі шостого туру Бундесліги відбудуться 4-6 жовтня.

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР П'ятниця, 27 вересня 21:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ БОХУМ Субота, 28 вересня 16:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ УНІОН 16:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ ШТУТГАРТ 16:30 МАЙНЦ _:_ ГАЙДЕНГАЙМ 16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ АУГСБУРГ 16:30 ФРАЙБУРГ _:_ САНКТ-ПАУЛІ 19:30 БАВАРІЯ _:_ БАЄР Неділя, 29 вересня 16:30 ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ _:_ АЙНТРАХТ 18:30 ГОФФЕНГАЙМ _:_ ВЕРДЕР

Таблиця Бундесліги після 4-го туру

Таблиця Бундесліги після 4-го туру / Фото: flashscore.ua

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