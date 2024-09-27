Бундесліга: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Баварія" прийме "Баєр".
27-29 вересня будуть зіграні матчі п'ятого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між дортмундською "Боруссією" та "Бохумом".
У суботу в центральному матчі туру "Баварія" прийме "Баєр". Завершиться тур двома поєдинками в неділю.
Зазначимо, що матчі шостого туру Бундесліги відбудуться 4-6 жовтня.
Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|П'ятниця, 27 вересня
|21:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БОХУМ
|Субота, 28 вересня
|16:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|УНІОН
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|САНКТ-ПАУЛІ
|19:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|БАЄР
|Неділя, 29 вересня
|16:30
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|18:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|ВЕРДЕР
Таблиця Бундесліги після 4-го туру
Читайте також:
Серія А: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця
Ла Ліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця
УПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця