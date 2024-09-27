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Бундесліга: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баєр" – "Баварія" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Баварія" прийме "Баєр".

27-29 вересня будуть зіграні матчі п'ятого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Тур розпочнеться  у п'ятницю поєдинком між дортмундською "Боруссією" та "Бохумом".

У суботу в центральному матчі туру "Баварія" прийме "Баєр". Завершиться тур двома поєдинками в неділю.

Зазначимо, що матчі шостого туру Бундесліги відбудуться 4-6 жовтня.

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
П'ятниця, 27 вересня
21:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   БОХУМ
Субота, 28 вересня
16:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   УНІОН
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 МАЙНЦ   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   САНКТ-ПАУЛІ
19:30 БАВАРІЯ   _:_   БАЄР
Неділя, 29 вересня
16:30 ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ   _:_   АЙНТРАХТ
18:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ВЕРДЕР

Таблиця Бундесліги після 4-го туру

Таблиця Бундесліги після 4-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 4-го туру / Фото: flashscore.ua

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