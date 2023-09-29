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Бундесліга: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундесліга: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

"Баварія" – "РБ Лейпциг" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку зійдуться "РБ Лейпциг" і "Баварія".

29 вересня – 1 жовтня відбудуться матчі 6-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Гоффенгаймом" і дортмундською "Боруссією".

На суботу заплановано центральний матч туру, в якому "РБ Лейпциг" прийматиме чинного чемпіона "Баварію".

Завершиться тур у неділю поєдинками "Дармштадт" – "Вердер" і "Фрайбург" – "Аугсбург".

  • Після 5-го туру таблицю Бундесліги очолюють "Баварія" та "Баєр", які набрали по 13 очок.
  • Матчі 7-го туру Бундесліги відбудуться 6 – 8 жовтня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
П'ятниця, 29 вересня
21:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
Субота, 30 вересня
16:30 БОХУМ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   УНІОН
16:30 КЕЛЬН   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 МАЙНЦ   _:_   БАЄР
19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БАВАРІЯ
Неділя, 1 жовтня
16:30 ДАРМШТАДТ   _:_   ВЕРДЕР
18:30 ФРАЙБУРГ   _:_   АУГСБУРГ

Таблиця Бундесліги після 5-го туру

Таблиця Бундесліги після 5-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 5-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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