Бундесліга: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

У центральному поєдинку зійдуться "РБ Лейпциг" і "Баварія".

29 вересня – 1 жовтня відбудуться матчі 6-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Гоффенгаймом" і дортмундською "Боруссією".

На суботу заплановано центральний матч туру, в якому "РБ Лейпциг" прийматиме чинного чемпіона "Баварію".

Завершиться тур у неділю поєдинками "Дармштадт" – "Вердер" і "Фрайбург" – "Аугсбург".

Після 5-го туру таблицю Бундесліги очолюють "Баварія" та "Баєр", які набрали по 13 очок.

Матчі 7-го туру Бундесліги відбудуться 6 – 8 жовтня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР П'ятниця, 29 вересня 21:30 ГОФФЕНГАЙМ _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД Субота, 30 вересня 16:30 БОХУМ _:_ БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ 16:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ АЙНТРАХТ 16:30 ГАЙДЕНГАЙМ _:_ УНІОН 16:30 КЕЛЬН _:_ ШТУТГАРТ 16:30 МАЙНЦ _:_ БАЄР 19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ БАВАРІЯ Неділя, 1 жовтня 16:30 ДАРМШТАДТ _:_ ВЕРДЕР 18:30 ФРАЙБУРГ _:_ АУГСБУРГ

Таблиця Бундесліги після 5-го туру

Таблиця Бундесліги після 5-го туру / Фото: flashscore.ua

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