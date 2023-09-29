Бундесліга: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

У центральному поєдинку зійдуться "РБ Лейпциг" і "Баварія".
29 вересня – 1 жовтня відбудуться матчі 6-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Гоффенгаймом" і дортмундською "Боруссією".
На суботу заплановано центральний матч туру, в якому "РБ Лейпциг" прийматиме чинного чемпіона "Баварію".
Завершиться тур у неділю поєдинками "Дармштадт" – "Вердер" і "Фрайбург" – "Аугсбург".
- Після 5-го туру таблицю Бундесліги очолюють "Баварія" та "Баєр", які набрали по 13 очок.
- Матчі 7-го туру Бундесліги відбудуться 6 – 8 жовтня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|П'ятниця, 29 вересня
|21:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|Субота, 30 вересня
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|УНІОН
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|БАЄР
|19:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БАВАРІЯ
|Неділя, 1 жовтня
|16:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|ВЕРДЕР
|18:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|АУГСБУРГ
Таблиця Бундесліги після 5-го туру
Читайте також:
Ла Ліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Катастрофа для Моурінью: "Рома" зазнала нищівного фіаско від команди Малиновського у Серії А (відео)
Гол Довбика допоміг "Жироні" здобути шосту поспіль перемогу та одноосібно очолити Ла Лігу (відео)