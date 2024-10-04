Бундесліга: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Баварія" на виїзді протистоятиме "Айнтрахту".
4-6 жовтня будуть зіграні матчі шостого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Аугсбургом" і "Боруссією" Менхенгладбах.
У суботу "Баєр" прийме "Гольштайн Кіль", а дортмундська "Боруссія" у гостях позмагається з "Уніоном".
В неділю у центральному поєдинку туру "Баварія" на виїзді протистоятиме "Айнтрахту", а "Гоффенгайм", якому київське "Динамо" поступилося в другому турі Ліги Європи, завітає в гості до "Штутгарта".
Зазначимо, що матчі сьомого туру Бундесліги відбудуться вже після міжнародної паузи, 18-20 жовтня.
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|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|П'ятниця, 4 жовтня
|21:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Субота, 5 жовтня
|16:30
|БАЄР
|_:_
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|УНІОН
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|19:30
|САНКТ-ПАУЛІ
|_:_
|МАЙНЦ
|Неділя, 6 жовтня
|16:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|18:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БАВАРІЯ
|20:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
Таблиця Бундесліги після 5-го туру
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