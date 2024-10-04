Бундесліга: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Баварія" на виїзді протистоятиме "Айнтрахту".

4-6 жовтня будуть зіграні матчі шостого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Аугсбургом" і "Боруссією" Менхенгладбах.

У суботу "Баєр" прийме "Гольштайн Кіль", а дортмундська "Боруссія" у гостях позмагається з "Уніоном".

В неділю у центральному поєдинку туру "Баварія" на виїзді протистоятиме "Айнтрахту", а "Гоффенгайм", якому київське "Динамо" поступилося в другому турі Ліги Європи, завітає в гості до "Штутгарта".

Зазначимо, що матчі сьомого туру Бундесліги відбудуться вже після міжнародної паузи, 18-20 жовтня.

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР П'ятниця, 4 жовтня 21:30 АУГСБУРГ _:_ БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ Субота, 5 жовтня 16:30 БАЄР _:_ ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ 16:30 БОХУМ _:_ ВОЛЬФСБУРГ 16:30 ВЕРДЕР _:_ ФРАЙБУРГ 16:30 УНІОН _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 19:30 САНКТ-ПАУЛІ _:_ МАЙНЦ Неділя, 6 жовтня 16:30 ГАЙДЕНГАЙМ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 18:30 АЙНТРАХТ _:_ БАВАРІЯ 20:30 ШТУТГАРТ _:_ ГОФФЕНГАЙМ

Таблиця Бундесліги після 5-го туру

Таблиця Бундесліги після 5-го туру / Фото: flashscore.ua

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