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Бундесліга: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Форвард "Баварії" Гаррі Кейн

У центральному поєдинку туру "Баварія" на виїзді протистоятиме "Айнтрахту".

4-6 жовтня будуть зіграні матчі шостого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Аугсбургом" і "Боруссією" Менхенгладбах.

У суботу "Баєр" прийме "Гольштайн Кіль", а дортмундська "Боруссія" у гостях позмагається з "Уніоном".

В неділю у центральному поєдинку туру "Баварія" на виїзді протистоятиме "Айнтрахту", а "Гоффенгайм", якому київське "Динамо" поступилося в другому турі Ліги Європи, завітає в гості до "Штутгарта".

Зазначимо, що матчі сьомого туру Бундесліги відбудуться вже після міжнародної паузи, 18-20 жовтня.

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
П'ятниця, 4 жовтня
21:30 АУГСБУРГ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Субота, 5 жовтня
16:30 БАЄР   _:_   ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
16:30 БОХУМ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 УНІОН   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
19:30 САНКТ-ПАУЛІ   _:_   МАЙНЦ
Неділя, 6 жовтня
16:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
18:30 АЙНТРАХТ   _:_   БАВАРІЯ
20:30 ШТУТГАРТ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ

Таблиця Бундесліги після 5-го туру

Таблиця Бундесліги після 5-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 5-го туру / Фото: flashscore.ua

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