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Бундесліга: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундесліга: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Фанати "Боруссії" Дортмунд / Фото: Associated Press

Дортмундська "Боруссія" зійдеться з "Уніоном", а "Баварія" прийме "Фрайбург".

6 – 8 жовтня відбудуться матчі 7-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Боруссією" Менхенгладбах і "Майнцом".

У суботу дортмундська "Боруссія" зіграє з "Уніоном", а "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Бохумом".

Завершиться тур трьома поєдинками у неділю, серед яких гра між "Баварією" та "Фрайбургом".

  • Після 6-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (16 очок). На другому місці – "Штутгарт" (15 балів). Далі йдуть "Баварія" та "Боруссія" Дортмунд, які набрали по 14 пунктів.
  • Матчі 8-го туру Бундесліги відбудуться після міжнародної паузи, 20 – 22 жовтня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
П'ятниця, 6 жовтня
21:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   МАЙНЦ
Субота, 7 жовтня
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ДАРМШТАДТ
16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   УНІОН
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БОХУМ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
19:30 ВЕРДЕР   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
Неділя, 8 жовтня
16:30 БАЄР   _:_   КЕЛЬН
18:30 БАВАРІЯ   _:_   ФРАЙБУРГ
20:30 АЙНТРАХТ   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ

Таблиця Бундесліги після 6-го туру

Таблиця Бундесліги після 6-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 6-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
78
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