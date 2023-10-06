Бундесліга: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

6 – 8 жовтня відбудуться матчі 7-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Боруссією" Менхенгладбах і "Майнцом".

У суботу дортмундська "Боруссія" зіграє з "Уніоном", а "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Бохумом".

Завершиться тур трьома поєдинками у неділю, серед яких гра між "Баварією" та "Фрайбургом".

Після 6-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (16 очок). На другому місці – "Штутгарт" (15 балів). Далі йдуть "Баварія" та "Боруссія" Дортмунд, які набрали по 14 пунктів.

Матчі 8-го туру Бундесліги відбудуться після міжнародної паузи, 20 – 22 жовтня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР П'ятниця, 6 жовтня 21:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ МАЙНЦ Субота, 7 жовтня 16:30 АУГСБУРГ _:_ ДАРМШТАДТ 16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ УНІОН 16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ БОХУМ 16:30 ШТУТГАРТ _:_ ВОЛЬФСБУРГ 19:30 ВЕРДЕР _:_ ГОФФЕНГАЙМ Неділя, 8 жовтня 16:30 БАЄР _:_ КЕЛЬН 18:30 БАВАРІЯ _:_ ФРАЙБУРГ 20:30 АЙНТРАХТ _:_ ГАЙДЕНГАЙМ

Таблиця Бундесліги після 6-го туру

Таблиця Бундесліги після 6-го туру / Фото: flashscore.ua

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