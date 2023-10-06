Бундесліга: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дортмундська "Боруссія" зійдеться з "Уніоном", а "Баварія" прийме "Фрайбург".
6 – 8 жовтня відбудуться матчі 7-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Боруссією" Менхенгладбах і "Майнцом".
У суботу дортмундська "Боруссія" зіграє з "Уніоном", а "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Бохумом".
Завершиться тур трьома поєдинками у неділю, серед яких гра між "Баварією" та "Фрайбургом".
- Після 6-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (16 очок). На другому місці – "Штутгарт" (15 балів). Далі йдуть "Баварія" та "Боруссія" Дортмунд, які набрали по 14 пунктів.
- Матчі 8-го туру Бундесліги відбудуться після міжнародної паузи, 20 – 22 жовтня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|П'ятниця, 6 жовтня
|21:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|МАЙНЦ
|Субота, 7 жовтня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|16:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|УНІОН
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|19:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|Неділя, 8 жовтня
|16:30
|БАЄР
|_:_
|КЕЛЬН
|18:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|20:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
Таблиця Бундесліги після 6-го туру
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