Бундесліга: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 18 до 20 жовтня.

18-20 жовтня будуть зіграні матчі сьомого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між дортмундською "Боруссією" та "Санкт-Паулі".

У суботу "Баєр" прийме "Айнтрахт", "РБ Лейпциг" у гостях зійдеться з "Майнцом", а "Баварія" на своєму полі позмагається зі "Штутгартом".

Завершиться тур у неділю матчами "Гольштайн Кіль" – "Уніон" та "Вольфсбург" – "Вердер".

Зазначимо, що матчі восьмого туру Бундесліги відбудуться 25-27 жовтня.

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР П'ятниця, 18 жовтня 21:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ САНКТ-ПАУЛІ Субота, 19 жовтня 16:30 БАЄР _:_ АЙНТРАХТ 16:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ ГАЙДЕНГАЙМ 16:30 ГОФФЕНГАЙМ _:_ БОХУМ 16:30 МАЙНЦ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 16:30 ФРАЙБУРГ _:_ АУГСБУРГ 19:30 БАВАРІЯ _:_ ШТУТГАРТ Неділя, 20 жовтня 16:30 ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ _:_ УНІОН 18:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ ВЕРДЕР

Таблиця Бундесліги після 6-го туру

Таблиця Бундесліги після 6-го туру / Фото: flashscore.ua

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