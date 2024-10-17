Бундесліга: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 18 до 20 жовтня.
18-20 жовтня будуть зіграні матчі сьомого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між дортмундською "Боруссією" та "Санкт-Паулі".
У суботу "Баєр" прийме "Айнтрахт", "РБ Лейпциг" у гостях зійдеться з "Майнцом", а "Баварія" на своєму полі позмагається зі "Штутгартом".
Завершиться тур у неділю матчами "Гольштайн Кіль" – "Уніон" та "Вольфсбург" – "Вердер".
Зазначимо, що матчі восьмого туру Бундесліги відбудуться 25-27 жовтня.
Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|П'ятниця, 18 жовтня
|21:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|САНКТ-ПАУЛІ
|Субота, 19 жовтня
|16:30
|БАЄР
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|АУГСБУРГ
|19:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Неділя, 20 жовтня
|16:30
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|_:_
|УНІОН
|18:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ВЕРДЕР
Таблиця Бундесліги після 6-го туру
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