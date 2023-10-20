Бундесліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Поточним лідером німецької першості є леверкузенський "Баєр".
20 – 22 жовтня відбудуться матчі 8-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між дортмундською "Боруссією" і "Вердером".
У суботу лідер чемпіонату "Баєр" на виїзді зіграє проти "Вольфсбурга", а чинний володар "Срібної салатниці" "Баварія" в гостях поміряється силами з "Майнцом".
Завершиться тур у неділю поєдинками "Кельн" – "Боруссія" Менхенгладбах та "Гайденгайм" – "Аугсбург".
- Після 7-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (19 очок). На другому місці – "Штутгарт" (18 балів). Далі йдуть "Баварія" та "Боруссія" Дортмунд, які набрали по 17 пунктів.
- Матчі 9-го туру Бундесліги відбудуться 27 – 29 жовтня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|П'ятниця, 20 жовтня
|21:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ВЕРДЕР
|Субота, 21 жовтня
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БАЄР
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|УНІОН
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|БОХУМ
|19:30
|МАЙНЦ
|_:_
|БАВАРІЯ
|Неділя, 22 жовтня
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|18:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|АУГСБУРГ
Таблиця Бундесліги після 7-го туру
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