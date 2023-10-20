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Бундесліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундесліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

"Баєр" / Фото: Associated Press

Поточним лідером німецької першості є леверкузенський "Баєр".

20 – 22 жовтня відбудуться матчі 8-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між дортмундською "Боруссією" і "Вердером".

У суботу лідер чемпіонату "Баєр" на виїзді зіграє проти "Вольфсбурга", а чинний володар "Срібної салатниці" "Баварія" в гостях поміряється силами з "Майнцом".

Завершиться тур у неділю поєдинками "Кельн" – "Боруссія" Менхенгладбах та "Гайденгайм" – "Аугсбург".

  • Після 7-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (19 очок). На другому місці – "Штутгарт" (18 балів). Далі йдуть "Баварія" та "Боруссія" Дортмунд, які набрали по 17 пунктів.
  • Матчі 9-го туру Бундесліги відбудуться 27 – 29 жовтня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
П'ятниця, 20 жовтня
21:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   ВЕРДЕР
Субота, 21 жовтня
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БАЄР
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 ДАРМШТАДТ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 УНІОН   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   БОХУМ
19:30 МАЙНЦ   _:_   БАВАРІЯ
Неділя, 22 жовтня
16:30 КЕЛЬН   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
18:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   АУГСБУРГ

Таблиця Бундесліги після 7-го туру

Таблиця Бундесліги після 7-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 7-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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