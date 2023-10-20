Бундесліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

20 – 22 жовтня відбудуться матчі 8-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між дортмундською "Боруссією" і "Вердером".

У суботу лідер чемпіонату "Баєр" на виїзді зіграє проти "Вольфсбурга", а чинний володар "Срібної салатниці" "Баварія" в гостях поміряється силами з "Майнцом".

Завершиться тур у неділю поєдинками "Кельн" – "Боруссія" Менхенгладбах та "Гайденгайм" – "Аугсбург".

Після 7-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (19 очок). На другому місці – "Штутгарт" (18 балів). Далі йдуть "Баварія" та "Боруссія" Дортмунд, які набрали по 17 пунктів.

Матчі 9-го туру Бундесліги відбудуться 27 – 29 жовтня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

Таблиця Бундесліги після 7-го туру

Таблиця Бундесліги після 7-го туру / Фото: flashscore.ua

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