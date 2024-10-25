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Бундесліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баєр" / Фото: Associated Press

Поєдинки відбудуться від 25 до 27 жовтня.

25-27 жовтня будуть зіграні матчі восьмого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Майнцом" і "Боруссією" Менхенгладбах.

У суботу дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Аугсбургом", "РБ Лейпциг" прийме "Фрайбург", а чинний чемпіон "Баєр" завітає в гості до "Вердера".

Завершиться тур трьома поєдинками в неділю, зокрема "Баварія" на виїзді зіграє проти "Бохума", а "Уніон" прийматиме "Айнтрахт".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
П'ятниця, 25 жовтня
21:30 МАЙНЦ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Субота, 26 жовтня
16:30 АУГСБУРГ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 САНКТ-ПАУЛІ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
19:30 ВЕРДЕР   _:_   БАЄР
Неділя, 27 жовтня
16:30 БОХУМ   _:_   БАВАРІЯ
18:30 УНІОН   _:_   АЙНТРАХТ
20:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ

Таблиця Бундесліги після 7-го туру

Таблиця Бундесліги після 7-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 7-го туру / Фото: flashscore.ua

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