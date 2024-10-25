Бундесліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 25 до 27 жовтня.
25-27 жовтня будуть зіграні матчі восьмого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Майнцом" і "Боруссією" Менхенгладбах.
У суботу дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Аугсбургом", "РБ Лейпциг" прийме "Фрайбург", а чинний чемпіон "Баєр" завітає в гості до "Вердера".
Завершиться тур трьома поєдинками в неділю, зокрема "Баварія" на виїзді зіграє проти "Бохума", а "Уніон" прийматиме "Айнтрахт".
Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|П'ятниця, 25 жовтня
|21:30
|МАЙНЦ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Субота, 26 жовтня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|САНКТ-ПАУЛІ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|19:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БАЄР
|Неділя, 27 жовтня
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|БАВАРІЯ
|18:30
|УНІОН
|_:_
|АЙНТРАХТ
|20:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
Таблиця Бундесліги після 7-го туру
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