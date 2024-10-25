Бундесліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 25 до 27 жовтня.

25-27 жовтня будуть зіграні матчі восьмого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Майнцом" і "Боруссією" Менхенгладбах.

У суботу дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Аугсбургом", "РБ Лейпциг" прийме "Фрайбург", а чинний чемпіон "Баєр" завітає в гості до "Вердера".

Завершиться тур трьома поєдинками в неділю, зокрема "Баварія" на виїзді зіграє проти "Бохума", а "Уніон" прийматиме "Айнтрахт".

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Таблиця Бундесліги після 7-го туру

Таблиця Бундесліги після 7-го туру / Фото: flashscore.ua

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