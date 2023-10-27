Бундесліга: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Наразі лідером турнірної таблиці є леверкузенський "Баєр".
27 – 29 жовтня відбудуться матчі 9-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Він розпочався у п'ятницю поєдинком "Бохум" – "Майнц".
У суботу "Баварія" прийме "Дармштадт", а "РБ Лейпциг" вдома зіграє з "Кельном".
Завершиться тур у неділю поєдинками "Айнтрахт" – "Боруссія" Дортмунд і "Баєр" – "Фрайбург".
- Після 8-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (22 очки). На другому місці – "Штутгарт" (21 бал). Далі йдуть "Баварія" та "Боруссія" Дортмунд, які набрали по 20 пунктів.
- Матчі 10-го туру Бундесліги відбудуться 3 – 5 листопада.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|П'ятниця, 27 жовтня
|21:30
|БОХУМ
|2:2
|МАЙНЦ
|Субота, 28 жовтня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|16:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|УНІОН
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|19:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|КЕЛЬН
|Неділя, 29 жовтня
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|18:30
|БАЄР
|_:_
|ФРАЙБУРГ
Таблиця Бундесліги після 8-го туру
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