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Бундесліга: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундесліга: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Бундесліга / Фото: Associated Press

Наразі лідером турнірної таблиці є леверкузенський "Баєр".

27 – 29 жовтня відбудуться матчі 9-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочався у п'ятницю поєдинком "Бохум" – "Майнц".

У суботу "Баварія" прийме "Дармштадт", а "РБ Лейпциг" вдома зіграє з "Кельном".

Завершиться тур у неділю поєдинками "Айнтрахт" – "Боруссія" Дортмунд і "Баєр" – "Фрайбург".

  • Після 8-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (22 очки). На другому місці – "Штутгарт" (21 бал). Далі йдуть "Баварія" та "Боруссія" Дортмунд, які набрали по 20 пунктів.
  • Матчі 10-го туру Бундесліги відбудуться 3 – 5 листопада.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
П'ятниця, 27 жовтня
21:30 БОХУМ   2:2   МАЙНЦ
Субота, 28 жовтня
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 БАВАРІЯ   _:_   ДАРМШТАДТ
16:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   УНІОН
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   КЕЛЬН
Неділя, 29 жовтня
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
18:30 БАЄР   _:_   ФРАЙБУРГ

Таблиця Бундесліги після 8-го туру

Таблиця Бундесліги після 8-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 8-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
135
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