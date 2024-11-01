Бундесліга: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Перед стартом туру лідерство у чемпіонаті розділяють "Баварія" та "РБ Лейпциг".

1-3 листопада відбудуться матчі дев'ятого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому чинний чемпіон "Баєр" прийматиме "Штутгарт".

У суботу "Баварія" позмагається з "Уніоном", а дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "РБ Лейпцигом".

Завершиться тур ву неділю поєдинками "Фрайбург" – "Майнц" і "Боруссія" Менхенгладбах – "Вердер".

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Таблиця Бундесліги після 8-го туру

Таблиця Бундесліги після 8-го туру / Фото: flashscore.ua

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