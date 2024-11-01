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Бундесліга: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баварія" / Фото: Associated Press

Перед стартом туру лідерство у чемпіонаті розділяють "Баварія" та "РБ Лейпциг".

1-3 листопада відбудуться матчі дев'ятого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому чинний чемпіон "Баєр" прийматиме "Штутгарт".

У суботу "Баварія" позмагається з "Уніоном", а дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "РБ Лейпцигом".

Завершиться тур ву неділю поєдинками "Фрайбург" – "Майнц" і "Боруссія" Менхенгладбах – "Вердер".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
П'ятниця, 1 листопада
21:30 БАЄР   _:_   ШТУТГАРТ
Субота, 2 листопада
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   БОХУМ
16:30 БАВАРІЯ   _:_   УНІОН
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   САНКТ-ПАУЛІ
19:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Неділя, 3 листопада
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   МАЙНЦ
18:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ВЕРДЕР

Таблиця Бундесліги після 8-го туру

Таблиця Бундесліги після 8-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 8-го туру / Фото: flashscore.ua

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