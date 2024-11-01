Бундесліга: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Перед стартом туру лідерство у чемпіонаті розділяють "Баварія" та "РБ Лейпциг".
1-3 листопада відбудуться матчі дев'ятого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому чинний чемпіон "Баєр" прийматиме "Штутгарт".
У суботу "Баварія" позмагається з "Уніоном", а дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "РБ Лейпцигом".
Завершиться тур ву неділю поєдинками "Фрайбург" – "Майнц" і "Боруссія" Менхенгладбах – "Вердер".
Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|П'ятниця, 1 листопада
|21:30
|БАЄР
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Субота, 2 листопада
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|УНІОН
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|САНКТ-ПАУЛІ
|19:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Неділя, 3 листопада
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|МАЙНЦ
|18:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ВЕРДЕР
Таблиця Бундесліги після 8-го туру
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