ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

Бундесліга: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Німеччини з футболу

Дивіться календар і результати усіх поєдинків стартового туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Баварія"

"Баварія" / © Associated Press

У п'ятницю, 22 серпня, стартує новий сезон німецької Бундесліги.

У матчі-відкритті чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні чинний володар титулу "Баварія" прийматиме "РБ Лейпциг".

У суботу, 23 серпня, "Айнтрахт" зустрінеться з "Вердером", "Баєр" позмагається з "Гоффенгаймом", а дортмундська "Боруссія" протистоятиме "Санкт-Паулі".

Завершиться тур у неділю, 24 серпня, поєдинками "Майнц" – "Кельн" і "Боруссія" Менхенгладбах – "Гамбург".

Розклад і результати матчів 1-го туру Бундесліги

П'ятниця, 22 серпня

21:30 "Баварія" – "РБ Лейпциг"

Субота, 23 серпня

16:30 "Айнтрахт" – "Вердер"

16:30 "Баєр" – "Гоффенгайм"

16:30 "Гайденгайм" – "Вольфсбург"

16:30 "Уніон" – "Штутгарт"

16:30 "Фрайбург" – "Аугсбург"

19:30 "Санкт-Паулі" – "Боруссія" Дортмунд

Неділя, 24 серпня

16:30 "Майнц" – "Кельн"

18:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Гамбург"

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що "Баварія" обіграла "Штутгарт" і завоювала Суперкубок Німеччини-2025.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie