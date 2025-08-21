Бундесліга: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Німеччини з футболу

"Баварія" / © Associated Press

У п'ятницю, 22 серпня, стартує новий сезон німецької Бундесліги.

У матчі-відкритті чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні чинний володар титулу "Баварія" прийматиме "РБ Лейпциг".

У суботу, 23 серпня, "Айнтрахт" зустрінеться з "Вердером", "Баєр" позмагається з "Гоффенгаймом", а дортмундська "Боруссія" протистоятиме "Санкт-Паулі".

Завершиться тур у неділю, 24 серпня, поєдинками "Майнц" – "Кельн" і "Боруссія" Менхенгладбах – "Гамбург".

Розклад і результати матчів 1-го туру Бундесліги

П'ятниця, 22 серпня

21:30 "Баварія" – "РБ Лейпциг"

Субота, 23 серпня

16:30 "Айнтрахт" – "Вердер"

16:30 "Баєр" – "Гоффенгайм"

16:30 "Гайденгайм" – "Вольфсбург"

16:30 "Уніон" – "Штутгарт"

16:30 "Фрайбург" – "Аугсбург"

19:30 "Санкт-Паулі" – "Боруссія" Дортмунд

Неділя, 24 серпня

16:30 "Майнц" – "Кельн"

18:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Гамбург"

Раніше повідомлялося, що "Баварія" обіграла "Штутгарт" і завоювала Суперкубок Німеччини-2025.