Бундесліга: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Німеччини з футболу
Дивіться календар і результати усіх поєдинків стартового туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні.
У п'ятницю, 22 серпня, стартує новий сезон німецької Бундесліги.
У матчі-відкритті чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні чинний володар титулу "Баварія" прийматиме "РБ Лейпциг".
У суботу, 23 серпня, "Айнтрахт" зустрінеться з "Вердером", "Баєр" позмагається з "Гоффенгаймом", а дортмундська "Боруссія" протистоятиме "Санкт-Паулі".
Завершиться тур у неділю, 24 серпня, поєдинками "Майнц" – "Кельн" і "Боруссія" Менхенгладбах – "Гамбург".
Розклад і результати матчів 1-го туру Бундесліги
П'ятниця, 22 серпня
21:30 "Баварія" – "РБ Лейпциг"
Субота, 23 серпня
16:30 "Айнтрахт" – "Вердер"
16:30 "Баєр" – "Гоффенгайм"
16:30 "Гайденгайм" – "Вольфсбург"
16:30 "Уніон" – "Штутгарт"
16:30 "Фрайбург" – "Аугсбург"
19:30 "Санкт-Паулі" – "Боруссія" Дортмунд
Неділя, 24 серпня
16:30 "Майнц" – "Кельн"
18:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Гамбург"
Раніше повідомлялося, що "Баварія" обіграла "Штутгарт" і завоювала Суперкубок Німеччини-2025.