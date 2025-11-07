Бундесліга: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

"Баварія" / © Associated Press

Від 7 до 9 листопада відбудуться матчі 10-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 7 листопада, грою між "Вердером" і "Вольфсбургом".

У суботу, 8 листопада, "Баєр" прийме "Гайденгайм", дортмундська "Боруссія" зіграє з "Гамбургом", "РБ Лейпциг" зійдеться з "Гоффенгаймом", а "Баварія" завітає у гості до "Уніона".

Закінчиться тур у неділю, 9 листопада, коли "Айнтрахт" прийматиме "Майнц".

Розклад і результати матчів 10-го туру Бундесліги

П'ятниця, 7 листопада

21:30 "Вердер" – "Вольфсбург"

Субота, 8 листопада

16:30 "Баєр" – "Гайденгайм"

16:30 "Гамбург" – "Боруссія" Дортмунд

16:30 "Гоффенгайм" – "РБ Лейпциг"

16:30 "Уніон" – "Баварія"

19:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Кельн"

Неділя, 9 листопада

16:30 "Фрайбург" – "Санкт-Паулі"

18:30 "Штутгарт" – "Аугсбург"

20:30 "Айнтрахт" – "Майнц"

Таблиця Бундесліги після 9-го туру

Таблиця Бундесліги після 9-го туру / © flashscore.ua

