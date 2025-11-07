- Дата публікації
Бундесліга: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 10-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 7 до 9 листопада відбудуться матчі 10-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 7 листопада, грою між "Вердером" і "Вольфсбургом".
У суботу, 8 листопада, "Баєр" прийме "Гайденгайм", дортмундська "Боруссія" зіграє з "Гамбургом", "РБ Лейпциг" зійдеться з "Гоффенгаймом", а "Баварія" завітає у гості до "Уніона".
Закінчиться тур у неділю, 9 листопада, коли "Айнтрахт" прийматиме "Майнц".
Розклад і результати матчів 10-го туру Бундесліги
П'ятниця, 7 листопада
21:30 "Вердер" – "Вольфсбург"
Субота, 8 листопада
16:30 "Баєр" – "Гайденгайм"
16:30 "Гамбург" – "Боруссія" Дортмунд
16:30 "Гоффенгайм" – "РБ Лейпциг"
16:30 "Уніон" – "Баварія"
19:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Кельн"
Неділя, 9 листопада
16:30 "Фрайбург" – "Санкт-Паулі"
18:30 "Штутгарт" – "Аугсбург"
20:30 "Айнтрахт" – "Майнц"
Таблиця Бундесліги після 9-го туру
