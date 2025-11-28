- Дата публікації
Бундесліга: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 12-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 28 до 30 листопада відбудуться матчі 12-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 28 листопада, коли "РБ Лейпциг" позмагається з "Боруссією" Менхенгладбах.
У суботу, 29 листопада, "Баварія" прийме "Санкт-Паулі", а "Баєр" зустрінеться з дортмундською "Боруссією".
Закінчиться тур трьома поєдинками в неділю, 30 листопада, зокрема "Айнтрахт" поміряється силами з "Вольфсбургом".
Розклад і результати матчів 12-го туру Бундесліги
П'ятниця, 28 листопада
21:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "РБ Лейпциг"
Субота, 29 листопада
16:30 "Баварія" – "Санкт-Паулі"
16:30 "Вердер" – "Кельн"
16:30 "Гоффенгайм" – "Аугсбург"
16:30 "Уніон" – "Гайденгайм"
19:30 "Баєр" – "Боруссія" Дортмунд
Неділя, 30 листопада
16:30 "Гамбург" – "Штутгарт"
18:30 "Айнтрахт" – "Вольфсбург"
20:30 "Фрайбург" – "Майнц"
