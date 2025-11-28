ТСН у соціальних мережах

Бундесліга: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 12-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Максим Приходько
"Баварія"

"Баварія" / © Associated Press

Від 28 до 30 листопада відбудуться матчі 12-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 28 листопада, коли "РБ Лейпциг" позмагається з "Боруссією" Менхенгладбах.

У суботу, 29 листопада, "Баварія" прийме "Санкт-Паулі", а "Баєр" зустрінеться з дортмундською "Боруссією".

Закінчиться тур трьома поєдинками в неділю, 30 листопада, зокрема "Айнтрахт" поміряється силами з "Вольфсбургом".

Розклад і результати матчів 12-го туру Бундесліги

П'ятниця, 28 листопада

21:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "РБ Лейпциг"

Субота, 29 листопада

16:30 "Баварія" – "Санкт-Паулі"

16:30 "Вердер" – "Кельн"

16:30 "Гоффенгайм" – "Аугсбург"

16:30 "Уніон" – "Гайденгайм"

19:30 "Баєр" – "Боруссія" Дортмунд

Неділя, 30 листопада

16:30 "Гамбург" – "Штутгарт"

18:30 "Айнтрахт" – "Вольфсбург"

20:30 "Фрайбург" – "Майнц"

Таблиця Бундесліги після 11-го туру / © flashscore.ua

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що ТЦК мобілізував відомого ексфутболіста "Динамо" та збірної України.

