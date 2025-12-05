- Дата публікації
Бундесліга: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 13-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 5 до 7 грудня відбудуться матчі 13-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 5 грудня, поєдинком між "Майнцом" і "Боруссією" Менхенгладбах.
У суботу, 6 грудня, "Баєр" позмагається з "Аугсбургом", "Баварія" зустрінеться зі "Штутгартом", а "РБ Лейпциг" прийме "Айнтрахт".
Закінчиться тур у неділю, 7 грудня: "Гамбург" зіграє з "Вердером", а дортмундська "Боруссія" зійдеться з "Гоффенгаймом".
Розклад і результати матчів 13-го туру Бундесліги
П'ятниця, 5 грудня
21:30 "Майнц" – "Боруссія" Менхенгладбах
Субота, 6 грудня
16:30 "Аугсбург" – "Баєр"
16:30 "Вольфсбург" – "Уніон"
16:30 "Гайденгайм" – "Фрайбург"
16:30 "Кельн" – "Санкт-Паулі"
16:30 "Штутгарт" – "Баварія"
19:30 "РБ Лейпциг" – "Айнтрахт"
Неділя, 7 грудня
16:30 "Гамбург" – "Вердер"
18:30 "Боруссія" Дортмунд – "Гоффенгайм"
Таблиця Бундесліги після 12-го туру
