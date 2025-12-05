Бундесліга: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

"Баварія" / © Associated Press

Реклама

Від 5 до 7 грудня відбудуться матчі 13-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 5 грудня, поєдинком між "Майнцом" і "Боруссією" Менхенгладбах.

У суботу, 6 грудня, "Баєр" позмагається з "Аугсбургом", "Баварія" зустрінеться зі "Штутгартом", а "РБ Лейпциг" прийме "Айнтрахт".

Реклама

Закінчиться тур у неділю, 7 грудня: "Гамбург" зіграє з "Вердером", а дортмундська "Боруссія" зійдеться з "Гоффенгаймом".

Розклад і результати матчів 13-го туру Бундесліги

П'ятниця, 5 грудня

21:30 "Майнц" – "Боруссія" Менхенгладбах

Субота, 6 грудня

Реклама

16:30 "Аугсбург" – "Баєр"

16:30 "Вольфсбург" – "Уніон"

16:30 "Гайденгайм" – "Фрайбург"

16:30 "Кельн" – "Санкт-Паулі"

Реклама

16:30 "Штутгарт" – "Баварія"

19:30 "РБ Лейпциг" – "Айнтрахт"

Неділя, 7 грудня

16:30 "Гамбург" – "Вердер"

Реклама

18:30 "Боруссія" Дортмунд – "Гоффенгайм"

Таблиця Бундесліги після 12-го туру

Таблиця Бундесліги після 12-го туру / © flashscore.ua

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.