Бундесліга: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 14-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 12 до 14 грудня відбудуться матчі 14-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 12 грудня: "РБ Лейпциг" позмагається з "Уніоном".
У суботу, 13 грудня, "Айнтрахт" прийме "Аугсбург", а "Баєр" зустрінеться з "Кельном".
Закінчиться тур у неділю, 14 грудня: дортмундська "Боруссія" зійдеться з "Фрайбургом", а "Баварія" прийматиме "Майнц".
Розклад і результати матчів 14-го туру Бундесліги
П'ятниця, 12 грудня
21:30 "Уніон" – "РБ Лейпциг"
Субота, 13 грудня
16:30 "Айнтрахт" – "Аугсбург"
16:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Вольфсбург"
16:30 "Гоффенгайм" – "Гамбург"
16:30 "Санкт-Паулі" – "Гайденгайм"
19:30 "Баєр" – "Кельн"
Неділя, 14 грудня
16:30 "Фрайбург" – "Боруссія" Дортмунд
18:30 "Баварія" – "Майнц"
20:30 "Вердер" – "Штутгарт"
Таблиця Бундесліги після 13-го туру
