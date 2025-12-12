ТСН у соціальних мережах

Бундесліга: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 14-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Фанати "Уніона"

Фанати "Уніона" / © Associated Press

Від 12 до 14 грудня відбудуться матчі 14-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 12 грудня: "РБ Лейпциг" позмагається з "Уніоном".

У суботу, 13 грудня, "Айнтрахт" прийме "Аугсбург", а "Баєр" зустрінеться з "Кельном".

Закінчиться тур у неділю, 14 грудня: дортмундська "Боруссія" зійдеться з "Фрайбургом", а "Баварія" прийматиме "Майнц".

Розклад і результати матчів 14-го туру Бундесліги

П'ятниця, 12 грудня

21:30 "Уніон" – "РБ Лейпциг"

Субота, 13 грудня

16:30 "Айнтрахт" – "Аугсбург"

16:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Вольфсбург"

16:30 "Гоффенгайм" – "Гамбург"

16:30 "Санкт-Паулі" – "Гайденгайм"

19:30 "Баєр" – "Кельн"

Неділя, 14 грудня

16:30 "Фрайбург" – "Боруссія" Дортмунд

18:30 "Баварія" – "Майнц"

20:30 "Вердер" – "Штутгарт"

Таблиця Бундесліги після 13-го туру

Таблиця Бундесліги після 13-го туру / sofascore.com

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, де збірна України прийме Швецію в плейоф кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

