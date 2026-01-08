- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 17
- Час на прочитання
- 1 хв
Бундесліга: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 16-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 9 до 11 січня відбудуться матчі 16-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 9 січня, коли "Айнтрахт" прийме дортмундську "Боруссію".
У суботу, 10 січня, "РБ Лейпциг" зіграє проти "Санкт-Паулі", а "Баєр" прийматиме "Штутгарт".
Закінчиться тур у неділю, 11 січня, коли лідер чемпіонату "Баварія" позмагається з "Вольфсбургом".
Розклад і результати матчів 16-го туру Бундесліги
П'ятниця, 9 січня
21:30 "Айнтрахт" – "Боруссія" Дортмунд
Субота, 10 січня
16:30 "Вердер" – "Гоффенгайм"
16:30 "Гайденгайм" – "Кельн"
16:30 "Санкт-Паулі" – "РБ Лейпциг"
16:30 "Уніон" – "Майнц"
16:30 "Фрайбург" – "Гамбург"
19:30 "Баєр" – "Штутгарт"
Неділя, 11 січня
16:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Аугсбург"
18:30 "Баварія" – "Вольфсбург"
Таблиця Бундесліги після 15-го туру
Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Раніше повідомлялося, що український футболіст забив дебютний гол в АПЛ.