Проспорт
17
1 хв

Бундесліга: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 16-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Максим Приходько
"Боруссія" Дортмунд

"Боруссія" Дортмунд / © Associated Press

Від 9 до 11 січня відбудуться матчі 16-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 9 січня, коли "Айнтрахт" прийме дортмундську "Боруссію".

У суботу, 10 січня, "РБ Лейпциг" зіграє проти "Санкт-Паулі", а "Баєр" прийматиме "Штутгарт".

Закінчиться тур у неділю, 11 січня, коли лідер чемпіонату "Баварія" позмагається з "Вольфсбургом".

Розклад і результати матчів 16-го туру Бундесліги

П'ятниця, 9 січня

21:30 "Айнтрахт" – "Боруссія" Дортмунд

Субота, 10 січня

16:30 "Вердер" – "Гоффенгайм"

16:30 "Гайденгайм" – "Кельн"

16:30 "Санкт-Паулі" – "РБ Лейпциг"

16:30 "Уніон" – "Майнц"

16:30 "Фрайбург" – "Гамбург"

19:30 "Баєр" – "Штутгарт"

Неділя, 11 січня

16:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Аугсбург"

18:30 "Баварія" – "Вольфсбург"

Таблиця Бундесліги після 15-го туру

Таблиця Бундесліги після 15-го туру / instagram.com/bundesliga

Таблиця Бундесліги після 15-го туру / instagram.com/bundesliga

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що український футболіст забив дебютний гол в АПЛ.

17
