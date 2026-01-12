Бундесліга: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

"Штутгарт" / © Associated Press

Реклама

Від 13 до 15 січня відбудуться матчі 17-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

У вівторок, 13 січня, "Штутгарт" прийме "Айнтрахт", дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Вердером", а "Баєр" позмагається з "Гамбургом".

У середу, 14 січня, лідер чемпіонату "Баварія" зіграє з "Кельном", а "РБ Лейпциг" побореться з "Фрайбургом".

Реклама

Закінчиться тур у четвер, 15 січня, поєдинком між "Аугсбургом" та "Уніоном".

Розклад і результати матчів 17-го туру Бундесліги

Вівторок, 13 січня

19:30 "Штутгарт" – "Айнтрахт"

21:30 "Боруссія" Дортмунд – "Вердер"

Реклама

21:30 "Гамбург" – "Баєр"

21:30 "Майнц" – "Гайденгайм"

Середа, 14 січня

19:30 "Вольфсбург" – "Санкт-Паулі"

Реклама

21:30 "Гоффенгайм" – "Боруссія" Менхенгладбах

21:30 "Кельн" – "Баварія"

21:30 "РБ Лейпциг" – "Фрайбург"

П'ятниця, 15 січня

Реклама

21:30 "Аугсбург" – "Уніон"

Таблиця Бундесліги після 16-го туру

Таблиця Бундесліги після 16-го туру / instagram.com/bundesliga

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" попрощалося з футболістом, який не зіграв за клуб жодного матчу.