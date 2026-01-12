- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 12
- Час на прочитання
- 1 хв
Бундесліга: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 17-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 13 до 15 січня відбудуться матчі 17-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
У вівторок, 13 січня, "Штутгарт" прийме "Айнтрахт", дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Вердером", а "Баєр" позмагається з "Гамбургом".
У середу, 14 січня, лідер чемпіонату "Баварія" зіграє з "Кельном", а "РБ Лейпциг" побореться з "Фрайбургом".
Закінчиться тур у четвер, 15 січня, поєдинком між "Аугсбургом" та "Уніоном".
Розклад і результати матчів 17-го туру Бундесліги
Вівторок, 13 січня
19:30 "Штутгарт" – "Айнтрахт"
21:30 "Боруссія" Дортмунд – "Вердер"
21:30 "Гамбург" – "Баєр"
21:30 "Майнц" – "Гайденгайм"
Середа, 14 січня
19:30 "Вольфсбург" – "Санкт-Паулі"
21:30 "Гоффенгайм" – "Боруссія" Менхенгладбах
21:30 "Кельн" – "Баварія"
21:30 "РБ Лейпциг" – "Фрайбург"
П'ятниця, 15 січня
21:30 "Аугсбург" – "Уніон"
Таблиця Бундесліги після 16-го туру
Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" попрощалося з футболістом, який не зіграв за клуб жодного матчу.