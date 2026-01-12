ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
12
Час на прочитання
1 хв

Бундесліга: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 17-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Штутгарт"

"Штутгарт" / © Associated Press

Від 13 до 15 січня відбудуться матчі 17-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

У вівторок, 13 січня, "Штутгарт" прийме "Айнтрахт", дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Вердером", а "Баєр" позмагається з "Гамбургом".

У середу, 14 січня, лідер чемпіонату "Баварія" зіграє з "Кельном", а "РБ Лейпциг" побореться з "Фрайбургом".

Закінчиться тур у четвер, 15 січня, поєдинком між "Аугсбургом" та "Уніоном".

Розклад і результати матчів 17-го туру Бундесліги

Вівторок, 13 січня

19:30 "Штутгарт" – "Айнтрахт"

21:30 "Боруссія" Дортмунд – "Вердер"

21:30 "Гамбург" – "Баєр"

21:30 "Майнц" – "Гайденгайм"

Середа, 14 січня

19:30 "Вольфсбург" – "Санкт-Паулі"

21:30 "Гоффенгайм" – "Боруссія" Менхенгладбах

21:30 "Кельн" – "Баварія"

21:30 "РБ Лейпциг" – "Фрайбург"

П'ятниця, 15 січня

21:30 "Аугсбург" – "Уніон"

Таблиця Бундесліги після 16-го туру

Таблиця Бундесліги після 16-го туру / instagram.com/bundesliga

Таблиця Бундесліги після 16-го туру / instagram.com/bundesliga

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" попрощалося з футболістом, який не зіграв за клуб жодного матчу.

Дата публікації
Кількість переглядів
12
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie