Бундесліга: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Від 16 до 18 січня відбудуться матчі 18-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

У п'ятницю, 16 січня, "Айнтрахт" поміряється силами з "Вердером".

У суботу, 17 січня, дортмундська "Боруссія" прийме "Санкт-Паулі", "Баєр" зустрінеться з "Гоффенгаймом", а "Баварія" спробує обіграти "РБ Лейпциг".

Завершиться тур у неділю, 18 січня, поєдинками "Штутгарт" – "Уніон" та "Аугсбург" – "Фрайбург".

Розклад і результати матчів 18-го туру Бундесліги

П'ятниця, 16 січня

21:30 "Вердер" – "Айнтрахт"

Субота, 17 січня

16:30 "Боруссія" Дортмунд – "Санкт-Паулі"

16:30 "Вольфсбург" – "Гайденгайм"

16:30 "Гамбург" – "Боруссія" Менхенгладбах

16:30 "Гоффенгайм" – "Баєр"

16:30 "Кельн" – "Майнц"

19:30 "РБ Лейпциг" – "Баварія"

Неділя, 18 січня

16:30 "Штутгарт" – "Уніон"

18:30 "Аугсбург" – "Фрайбург"

Таблиця Бундесліги після 17-го туру

Таблиця Бундесліги після 17-го туру / instagram.com/bundesliga

Раніше повідомлялося, що відомий український футболіст змінив клуб у Європі.

Також ми розповідали, що син Ібрагімовича перейшов до титулованого клубу.