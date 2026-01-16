ТСН у соціальних мережах

Бундесліга: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 18-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Баварія"

"Баварія" / © Associated Press

Від 16 до 18 січня відбудуться матчі 18-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

У п'ятницю, 16 січня, "Айнтрахт" поміряється силами з "Вердером".

У суботу, 17 січня, дортмундська "Боруссія" прийме "Санкт-Паулі", "Баєр" зустрінеться з "Гоффенгаймом", а "Баварія" спробує обіграти "РБ Лейпциг".

Завершиться тур у неділю, 18 січня, поєдинками "Штутгарт" – "Уніон" та "Аугсбург" – "Фрайбург".

Розклад і результати матчів 18-го туру Бундесліги

П'ятниця, 16 січня

21:30 "Вердер" – "Айнтрахт"

Субота, 17 січня

16:30 "Боруссія" Дортмунд – "Санкт-Паулі"

16:30 "Вольфсбург" – "Гайденгайм"

16:30 "Гамбург" – "Боруссія" Менхенгладбах

16:30 "Гоффенгайм" – "Баєр"

16:30 "Кельн" – "Майнц"

19:30 "РБ Лейпциг" – "Баварія"

Неділя, 18 січня

16:30 "Штутгарт" – "Уніон"

18:30 "Аугсбург" – "Фрайбург"

Таблиця Бундесліги після 17-го туру

Таблиця Бундесліги після 17-го туру / instagram.com/bundesliga

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що відомий український футболіст змінив клуб у Європі.

Також ми розповідали, що син Ібрагімовича перейшов до титулованого клубу.

