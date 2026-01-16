- Дата публікації
Бундесліга: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 18-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 16 до 18 січня відбудуться матчі 18-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
У п'ятницю, 16 січня, "Айнтрахт" поміряється силами з "Вердером".
У суботу, 17 січня, дортмундська "Боруссія" прийме "Санкт-Паулі", "Баєр" зустрінеться з "Гоффенгаймом", а "Баварія" спробує обіграти "РБ Лейпциг".
Завершиться тур у неділю, 18 січня, поєдинками "Штутгарт" – "Уніон" та "Аугсбург" – "Фрайбург".
Розклад і результати матчів 18-го туру Бундесліги
П'ятниця, 16 січня
21:30 "Вердер" – "Айнтрахт"
Субота, 17 січня
16:30 "Боруссія" Дортмунд – "Санкт-Паулі"
16:30 "Вольфсбург" – "Гайденгайм"
16:30 "Гамбург" – "Боруссія" Менхенгладбах
16:30 "Гоффенгайм" – "Баєр"
16:30 "Кельн" – "Майнц"
19:30 "РБ Лейпциг" – "Баварія"
Неділя, 18 січня
16:30 "Штутгарт" – "Уніон"
18:30 "Аугсбург" – "Фрайбург"
Таблиця Бундесліги після 17-го туру
