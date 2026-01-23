- Дата публікації
Бундесліга: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 19-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 23 до 25 січня відбудуться матчі 19-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
У п'ятницю, 23 січня, він розпочнеться грою між "Санкт-Паулі" та "Гамбургом".
У суботу, 24 січня, "Айнтрахт" прийме "Гоффенгайм", "Баварія" зійдеться з "Аугсбургом", "Баєр" зіграє з "Вердером", "РБ Лейпциг" протистоятиме "Гайденгайму", а дортмундська "Боруссія" завітає у гості до "Уніона".
Завершиться тур у неділю, 25 січня, поєдинками "Боруссія" Менхенгладбах – "Штутгарт" та "Фрайбург" – "Кельн".
Розклад і результати матчів 19-го туру Бундесліги
П'ятниця, 23 січня
21:30 "Санкт-Паулі" – "Гамбург"
Субота, 24 січня
16:30 "Айнтрахт" – "Гоффенгайм"
16:30 "Баварія" – "Аугсбург"
16:30 "Баєр" – "Вердер"
16:30 "Гайденгайм" – "РБ Лейпциг"
16:30 "Майнц" – "Вольфсбург"
19:30 "Уніон" – "Боруссія" Дортмунд
Неділя, 25 січня
16:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Штутгарт"
18:30 "Фрайбург" – "Кельн"
Таблиця Бундесліги після 18-го туру
