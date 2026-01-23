ТСН у соціальних мережах

Проспорт
60
1 хв

Бундесліга: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 19-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Баварія"

"Баварія" / © Associated Press

Від 23 до 25 січня відбудуться матчі 19-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

У п'ятницю, 23 січня, він розпочнеться грою між "Санкт-Паулі" та "Гамбургом".

У суботу, 24 січня, "Айнтрахт" прийме "Гоффенгайм", "Баварія" зійдеться з "Аугсбургом", "Баєр" зіграє з "Вердером", "РБ Лейпциг" протистоятиме "Гайденгайму", а дортмундська "Боруссія" завітає у гості до "Уніона".

Завершиться тур у неділю, 25 січня, поєдинками "Боруссія" Менхенгладбах – "Штутгарт" та "Фрайбург" – "Кельн".

Розклад і результати матчів 19-го туру Бундесліги

П'ятниця, 23 січня

21:30 "Санкт-Паулі" – "Гамбург"

Субота, 24 січня

16:30 "Айнтрахт" – "Гоффенгайм"

16:30 "Баварія" – "Аугсбург"

16:30 "Баєр" – "Вердер"

16:30 "Гайденгайм" – "РБ Лейпциг"

16:30 "Майнц" – "Вольфсбург"

19:30 "Уніон" – "Боруссія" Дортмунд

Неділя, 25 січня

16:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Штутгарт"

18:30 "Фрайбург" – "Кельн"

Таблиця Бундесліги після 18-го туру

Таблиця Бундесліги після 18-го туру / instagram.com/bundesliga

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що збірна України опустилася на дві позиції в рейтингу ФІФА.

60
