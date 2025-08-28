ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
1 хв

Бундесліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків другого туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Гаррі Кейн

Форвард "Баварії" Гаррі Кейн / © Associated Press

Від 29 до 31 серпня відбудуться матчі другого туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 29 серпня, поєдинком між "Гамбургом" і "Санкт-Паулі".

У суботу, 30 серпня, "Баєр" позмагається з "Вердером", "Айнтрахт" зустрінеться з "Гоффенгаймом", "РБ Лейпциг" прийме "Гайденгайм", а чинний чемпіон "Баварія" поміряється силами з "Аугсбургом".

Завершиться тур у неділю, 31 серпня. Цього дня дортмундська "Боруссія" прийматиме "Уніон", а "Фрайбург" зіграє проти "Кельна".

Розклад і результати матчів 2-го туру Бундесліги

П'ятниця, 29 серпня

21:30 "Гамбург" – "Санкт-Паулі"

Субота, 30 серпня

16:30 "Вердер" – "Баєр"

16:30 "Гоффенгайм" – "Айнтрахт"

16:30 "РБ Лейпциг" – "Гайденгайм"

16:30 "Штутгарт" – "Боруссія" Менхенгладбах

19:30 "Аугсбург" – "Баварія"

Неділя, 31 серпня

16:30 "Вольфсбург" – "Майнц"

18:30 "Боруссія" Дортмунд – "Уніон"

20:30 "Кельн" – "Фрайбург"

Таблиця Бундесліги після 1-го туру

Таблиця Бундесліги після 1-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Бундесліги після 1-го туру / © flashscore.ua

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше ми розповідали, що журналістка епічно сконфузилася на матчі Бундесліги.

Дата публікації
Кількість переглядів
31
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie