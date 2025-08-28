Бундесліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Форвард "Баварії" Гаррі Кейн / © Associated Press

Від 29 до 31 серпня відбудуться матчі другого туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 29 серпня, поєдинком між "Гамбургом" і "Санкт-Паулі".

У суботу, 30 серпня, "Баєр" позмагається з "Вердером", "Айнтрахт" зустрінеться з "Гоффенгаймом", "РБ Лейпциг" прийме "Гайденгайм", а чинний чемпіон "Баварія" поміряється силами з "Аугсбургом".

Завершиться тур у неділю, 31 серпня. Цього дня дортмундська "Боруссія" прийматиме "Уніон", а "Фрайбург" зіграє проти "Кельна".

Розклад і результати матчів 2-го туру Бундесліги

П'ятниця, 29 серпня

21:30 "Гамбург" – "Санкт-Паулі"

Субота, 30 серпня

16:30 "Вердер" – "Баєр"

16:30 "Гоффенгайм" – "Айнтрахт"

16:30 "РБ Лейпциг" – "Гайденгайм"

16:30 "Штутгарт" – "Боруссія" Менхенгладбах

19:30 "Аугсбург" – "Баварія"

Неділя, 31 серпня

16:30 "Вольфсбург" – "Майнц"

18:30 "Боруссія" Дортмунд – "Уніон"

20:30 "Кельн" – "Фрайбург"

Таблиця Бундесліги після 1-го туру

Таблиця Бундесліги після 1-го туру / © flashscore.ua

