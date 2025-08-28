- Дата публікації
Бундесліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків другого туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 29 до 31 серпня відбудуться матчі другого туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 29 серпня, поєдинком між "Гамбургом" і "Санкт-Паулі".
У суботу, 30 серпня, "Баєр" позмагається з "Вердером", "Айнтрахт" зустрінеться з "Гоффенгаймом", "РБ Лейпциг" прийме "Гайденгайм", а чинний чемпіон "Баварія" поміряється силами з "Аугсбургом".
Завершиться тур у неділю, 31 серпня. Цього дня дортмундська "Боруссія" прийматиме "Уніон", а "Фрайбург" зіграє проти "Кельна".
Розклад і результати матчів 2-го туру Бундесліги
П'ятниця, 29 серпня
21:30 "Гамбург" – "Санкт-Паулі"
Субота, 30 серпня
16:30 "Вердер" – "Баєр"
16:30 "Гоффенгайм" – "Айнтрахт"
16:30 "РБ Лейпциг" – "Гайденгайм"
16:30 "Штутгарт" – "Боруссія" Менхенгладбах
19:30 "Аугсбург" – "Баварія"
Неділя, 31 серпня
16:30 "Вольфсбург" – "Майнц"
18:30 "Боруссія" Дортмунд – "Уніон"
20:30 "Кельн" – "Фрайбург"
Таблиця Бундесліги після 1-го туру
