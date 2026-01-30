- Дата публікації
Бундесліга: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 20-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 30 січня до 1 лютого відбудуться матчі 20-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 30 січня, грою між "Кельном" і "Вольфсбургом".
У суботу, 31 січня, "Айнтрахт" прийме "Баєр", "РБ Лейпциг" позмагається з "Майнцом", а "Баварія" зустрінеться з "Гамбургом".
Завершиться тур у неділю, 1 лютого, поєдинками "Штутгарт" – "Фрайбург" і "Боруссія" Дортмунд – "Гайденгайм".
Розклад і результати матчів 20-го туру Бундесліги
П'ятниця, 30 січня
21:30 "Кельн" – "Вольфсбург"
Субота, 31 січня
16:30 "Айнтрахт" – "Баєр"
16:30 "Аугсбург" – "Санкт-Паулі"
16:30 "Вердер" – "Боруссія" Менхенгладбах
16:30 "Гоффенгайм" – "Уніон"
16:30 "РБ Лейпциг" – "Майнц"
19:30 "Гамбург" – "Баварія"
Неділя, 1 лютого
16:30 "Штутгарт" – "Фрайбург"
18:30 "Боруссія" Дортмунд – "Гайденгайм"