Бундесліга: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 20-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Баварія"

"Баварія" / © Associated Press

Від 30 січня до 1 лютого відбудуться матчі 20-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 30 січня, грою між "Кельном" і "Вольфсбургом".

У суботу, 31 січня, "Айнтрахт" прийме "Баєр", "РБ Лейпциг" позмагається з "Майнцом", а "Баварія" зустрінеться з "Гамбургом".

Завершиться тур у неділю, 1 лютого, поєдинками "Штутгарт" – "Фрайбург" і "Боруссія" Дортмунд – "Гайденгайм".

Розклад і результати матчів 20-го туру Бундесліги

П'ятниця, 30 січня

21:30 "Кельн" – "Вольфсбург"

Субота, 31 січня

16:30 "Айнтрахт" – "Баєр"

16:30 "Аугсбург" – "Санкт-Паулі"

16:30 "Вердер" – "Боруссія" Менхенгладбах

16:30 "Гоффенгайм" – "Уніон"

16:30 "РБ Лейпциг" – "Майнц"

19:30 "Гамбург" – "Баварія"

Неділя, 1 лютого

16:30 "Штутгарт" – "Фрайбург"

18:30 "Боруссія" Дортмунд – "Гайденгайм"

Таблиця Бундесліги після 19-го туру

Таблиця Бундесліги після 19-го туру / sofascore.com

Таблиця Бундесліги після 19-го туру / sofascore.com

