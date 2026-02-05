Бундесліга: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

"Боруссія" Дортмунд / © Associated Press

Реклама

Від 6 до 8 лютого відбудуться матчі 21-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 6 лютого, коли "Айнтрахт" позмагається з "Уніоном".

У суботу, 7 лютого, дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Вольфсбургом", "Штутгарт" зіграє проти "Санкт-Паулі", а "Баєр" зійдеться з "Боруссією" Менхенгладбах.

Реклама

Завершиться тур у неділю, 8 лютого: "РБ Лейпциг" поміряється силами з "Кельном", а "Баварія" прийме "Гоффенгайм".

Розклад і результати матчів 21-го туру Бундесліги

П'ятниця, 6 лютого

21:30 "Уніон" – "Айнтрахт"

Субота, 7 лютого

Реклама

16:30 "Вольфсбург" – "Боруссія" Дортмунд

16:30 "Гайденгайм" – "Гамбург"

16:30 "Майнц" – "Аугсбург"

16:30 "Санкт-Паулі" – "Штутгарт"

Реклама

16:30 "Фрайбург" – "Вердер"

19:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Баєр"

Неділя, 8 лютого

16:30 "Кельн" – "РБ Лейпциг"

Реклама

18:30 "Баварія" – "Гоффенгайм"

Таблиця Бундесліги після 20-го туру

Таблиця Бундесліги після 20-го туру / instagram.com/bundesliga

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що українського півзахисника Руслана Малиновського визнали автором найкращого гола місяця в італійській Серії А.