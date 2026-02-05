ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
1 хв

Бундесліга: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 21-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Боруссія" Дортмунд

"Боруссія" Дортмунд / © Associated Press

Від 6 до 8 лютого відбудуться матчі 21-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 6 лютого, коли "Айнтрахт" позмагається з "Уніоном".

У суботу, 7 лютого, дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Вольфсбургом", "Штутгарт" зіграє проти "Санкт-Паулі", а "Баєр" зійдеться з "Боруссією" Менхенгладбах.

Завершиться тур у неділю, 8 лютого: "РБ Лейпциг" поміряється силами з "Кельном", а "Баварія" прийме "Гоффенгайм".

Розклад і результати матчів 21-го туру Бундесліги

П'ятниця, 6 лютого

21:30 "Уніон" – "Айнтрахт"

Субота, 7 лютого

16:30 "Вольфсбург" – "Боруссія" Дортмунд

16:30 "Гайденгайм" – "Гамбург"

16:30 "Майнц" – "Аугсбург"

16:30 "Санкт-Паулі" – "Штутгарт"

16:30 "Фрайбург" – "Вердер"

19:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Баєр"

Неділя, 8 лютого

16:30 "Кельн" – "РБ Лейпциг"

18:30 "Баварія" – "Гоффенгайм"

Таблиця Бундесліги після 20-го туру

Таблиця Бундесліги після 20-го туру / instagram.com/bundesliga

Таблиця Бундесліги після 20-го туру / instagram.com/bundesliga

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що українського півзахисника Руслана Малиновського визнали автором найкращого гола місяця в італійській Серії А.

Дата публікації
Кількість переглядів
21
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie