Бундесліга: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 21-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 6 до 8 лютого відбудуться матчі 21-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 6 лютого, коли "Айнтрахт" позмагається з "Уніоном".
У суботу, 7 лютого, дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Вольфсбургом", "Штутгарт" зіграє проти "Санкт-Паулі", а "Баєр" зійдеться з "Боруссією" Менхенгладбах.
Завершиться тур у неділю, 8 лютого: "РБ Лейпциг" поміряється силами з "Кельном", а "Баварія" прийме "Гоффенгайм".
Розклад і результати матчів 21-го туру Бундесліги
П'ятниця, 6 лютого
21:30 "Уніон" – "Айнтрахт"
Субота, 7 лютого
16:30 "Вольфсбург" – "Боруссія" Дортмунд
16:30 "Гайденгайм" – "Гамбург"
16:30 "Майнц" – "Аугсбург"
16:30 "Санкт-Паулі" – "Штутгарт"
16:30 "Фрайбург" – "Вердер"
19:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Баєр"
Неділя, 8 лютого
16:30 "Кельн" – "РБ Лейпциг"
18:30 "Баварія" – "Гоффенгайм"
Таблиця Бундесліги після 20-го туру
