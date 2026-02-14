- Дата публікації
Бундесліга: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 22-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 13 до 15 лютого відбудуться матчі 22-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочався у п'ятницю, 13 лютого, коли дортмундська "Боруссія" розбила "Майнц".
У суботу, 14 лютого, "Айнтрахт" прийме "Боруссію" Менхенгладбах, "Баварія" позмагається з "Вердером", а "Штутгарт" зійдеться з "Кельном".
Завершиться тур у неділю, 15 лютого: "Аугсбург" прийме "Гайденгайм", а "РБ Лейпциг" спробує обіграти "Вольфсбург".
Розклад і результати матчів 22-го туру Бундесліги
П'ятниця, 13 лютого
21:30 "Боруссія" Дортмунд – "Майнц" – 4:0
Субота, 14 лютого
16:30 "Айнтрахт" – "Боруссія" Менхенгладбах
16:30 "Баєр" – "Санкт-Паулі"
16:30 "Вердер" – "Баварія"
16:30 "Гамбург" – "Уніон"
16:30 "Гоффенгайм" – "Фрайбург"
19:30 "Штутгарт" – "Кельн"
Неділя, 15 лютого
16:30 "Аугсбург" – "Гайденгайм"
18:30 "РБ Лейпциг" – "Вольфсбург"
Таблиця Бундесліги після 21-го туру
