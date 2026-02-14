ТСН у соціальних мережах

Проспорт
35
1 хв

Бундесліга: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 22-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Боруссія" Дортмунд

"Боруссія" Дортмунд / © Associated Press

Від 13 до 15 лютого відбудуться матчі 22-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочався у п'ятницю, 13 лютого, коли дортмундська "Боруссія" розбила "Майнц".

У суботу, 14 лютого, "Айнтрахт" прийме "Боруссію" Менхенгладбах, "Баварія" позмагається з "Вердером", а "Штутгарт" зійдеться з "Кельном".

Завершиться тур у неділю, 15 лютого: "Аугсбург" прийме "Гайденгайм", а "РБ Лейпциг" спробує обіграти "Вольфсбург".

Розклад і результати матчів 22-го туру Бундесліги

П'ятниця, 13 лютого

21:30 "Боруссія" Дортмунд – "Майнц" – 4:0

Субота, 14 лютого

16:30 "Айнтрахт" – "Боруссія" Менхенгладбах

16:30 "Баєр" – "Санкт-Паулі"

16:30 "Вердер" – "Баварія"

16:30 "Гамбург" – "Уніон"

16:30 "Гоффенгайм" – "Фрайбург"

19:30 "Штутгарт" – "Кельн"

Неділя, 15 лютого

16:30 "Аугсбург" – "Гайденгайм"

18:30 "РБ Лейпциг" – "Вольфсбург"

Таблиця Бундесліги після 21-го туру

35
