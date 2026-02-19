ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
1 хв

Бундесліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 23-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"РБ Лейпциг"

"РБ Лейпциг" / © Associated Press

Від 20 до 22 лютого відбудуться матчі 23-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 20 лютого, поєдинком між "Майнцом" і "Гамбургом".

У суботу, 21 лютого, "Баварія" прийме "Айнтрахт", "Баєр" зіграє з "Уніоном", а "РБ Лейпциг" позмагається з дортмундською "Боруссією".

Завершиться тур трьома матчами у неділю, 22 лютого, зокрема "Штутгарт" поміряється силами з "Гайденгаймом".

Розклад і результати матчів 23-го туру Бундесліги

П'ятниця, 20 лютого

21:30 "Майнц" – "Гамбург"

Субота, 21 лютого

16:30 "Баварія" – "Айнтрахт"

16:30 "Вольфсбург" – "Аугсбург"

16:30 "Кельн" – "Гоффенгайм"

16:30 "Уніон" – "Баєр"

19:30 "РБ Лейпциг" – "Боруссія" Дортмунд

Неділя, 22 лютого

16:30 "Фрайбург" – "Боруссія" Менхенгладбах

18:30 "Санкт-Паулі" – "Вердер"

20:30 "Гайденгайм" – "Штутгарт"

Таблиця Бундесліги після 22-го туру

Таблиця Бундесліги після 22-го туру / instagram.com/bundesliga

Таблиця Бундесліги після 22-го туру / instagram.com/bundesliga

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що "Бенфіка" з Трубіним і Судаковим зі скандалом програла "Реалу" в плейоф Ліги чемпіонів.

Також ми розповідали, що Олександр Зінченко через серйозну травму вибув до кінця сезону та не допоможе збірній України у плейоф відбору до чемпіонату світу-2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
6
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie