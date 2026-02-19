- Дата публікації
Бундесліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 23-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 20 до 22 лютого відбудуться матчі 23-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 20 лютого, поєдинком між "Майнцом" і "Гамбургом".
У суботу, 21 лютого, "Баварія" прийме "Айнтрахт", "Баєр" зіграє з "Уніоном", а "РБ Лейпциг" позмагається з дортмундською "Боруссією".
Завершиться тур трьома матчами у неділю, 22 лютого, зокрема "Штутгарт" поміряється силами з "Гайденгаймом".
Розклад і результати матчів 23-го туру Бундесліги
П'ятниця, 20 лютого
21:30 "Майнц" – "Гамбург"
Субота, 21 лютого
16:30 "Баварія" – "Айнтрахт"
16:30 "Вольфсбург" – "Аугсбург"
16:30 "Кельн" – "Гоффенгайм"
16:30 "Уніон" – "Баєр"
19:30 "РБ Лейпциг" – "Боруссія" Дортмунд
Неділя, 22 лютого
16:30 "Фрайбург" – "Боруссія" Менхенгладбах
18:30 "Санкт-Паулі" – "Вердер"
20:30 "Гайденгайм" – "Штутгарт"
Таблиця Бундесліги після 22-го туру
