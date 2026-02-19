Бундесліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

"РБ Лейпциг" / © Associated Press

Від 20 до 22 лютого відбудуться матчі 23-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 20 лютого, поєдинком між "Майнцом" і "Гамбургом".

У суботу, 21 лютого, "Баварія" прийме "Айнтрахт", "Баєр" зіграє з "Уніоном", а "РБ Лейпциг" позмагається з дортмундською "Боруссією".

Завершиться тур трьома матчами у неділю, 22 лютого, зокрема "Штутгарт" поміряється силами з "Гайденгаймом".

Розклад і результати матчів 23-го туру Бундесліги

П'ятниця, 20 лютого

21:30 "Майнц" – "Гамбург"

Субота, 21 лютого

16:30 "Баварія" – "Айнтрахт"

16:30 "Вольфсбург" – "Аугсбург"

16:30 "Кельн" – "Гоффенгайм"

16:30 "Уніон" – "Баєр"

19:30 "РБ Лейпциг" – "Боруссія" Дортмунд

Неділя, 22 лютого

16:30 "Фрайбург" – "Боруссія" Менхенгладбах

18:30 "Санкт-Паулі" – "Вердер"

20:30 "Гайденгайм" – "Штутгарт"

Таблиця Бундесліги після 22-го туру

Таблиця Бундесліги після 22-го туру / instagram.com/bundesliga

Раніше повідомлялося, що "Бенфіка" з Трубіним і Судаковим зі скандалом програла "Реалу" в плейоф Ліги чемпіонів.

Також ми розповідали, що Олександр Зінченко через серйозну травму вибув до кінця сезону та не допоможе збірній України у плейоф відбору до чемпіонату світу-2026.