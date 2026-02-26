ТСН у соціальних мережах

Бундесліга: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 24-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Максим Приходько
"Боруссія" Дортмунд — "Баварія"

"Боруссія" Дортмунд — "Баварія" / © Associated Press

Від 27 лютого до 1 березня відбудуться матчі 24-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 27 лютого, поєдинком між "Аугсбургом" і "Кельном".

У суботу, 28 лютого, "Баєр" прийме "Майнц", а "Баварія" позмагається з дортмундською "Боруссією".

Завершиться тур трьома матчами у неділю, 1 березня: "Штутгарт" зіграє з "Вольфсбургом", "Айнтрахт" прийме "Фрайбург", а "РБ Лейпциг" побореться з "Гамбургом".

Розклад і результати матчів 24-го туру Бундесліги

П'ятниця, 27 лютого

21:30 "Аугсбург" — "Кельн"

Субота, 28 лютого

16:30 "Баєр" — "Майнц"

16:30 "Боруссія" Менхенгладбах — "Уніон"

16:30 "Вердер" — "Гайденгайм"

16:30 "Гоффенгайм" — "Санкт-Паулі"

19:30 "Боруссія" Дортмунд — "Баварія"

Неділя, 1 березня

16:30 "Штутгарт" — "Вольфсбург"

18:30 "Айнтрахт" — "Фрайбург"

20:30 "Гамбург" — "РБ Лейпциг"

Таблиця Бундесліги після 23-го туру

Таблиця Бундесліги після 23-го туру / instagram.com/bundesliga

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що "Аталанта" розбила "Боруссію" Дортмунд і вийшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Також ми розповідали, що "Реал" з камбеком обіграв "Бенфіку" та вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

