Бундесліга: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

"Боруссія" Дортмунд — "Баварія" / © Associated Press

Від 27 лютого до 1 березня відбудуться матчі 24-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 27 лютого, поєдинком між "Аугсбургом" і "Кельном".

У суботу, 28 лютого, "Баєр" прийме "Майнц", а "Баварія" позмагається з дортмундською "Боруссією".

Завершиться тур трьома матчами у неділю, 1 березня: "Штутгарт" зіграє з "Вольфсбургом", "Айнтрахт" прийме "Фрайбург", а "РБ Лейпциг" побореться з "Гамбургом".

Розклад і результати матчів 24-го туру Бундесліги

П'ятниця, 27 лютого

21:30 "Аугсбург" — "Кельн"

Субота, 28 лютого

16:30 "Баєр" — "Майнц"

16:30 "Боруссія" Менхенгладбах — "Уніон"

16:30 "Вердер" — "Гайденгайм"

16:30 "Гоффенгайм" — "Санкт-Паулі"

19:30 "Боруссія" Дортмунд — "Баварія"

Неділя, 1 березня

16:30 "Штутгарт" — "Вольфсбург"

18:30 "Айнтрахт" — "Фрайбург"

20:30 "Гамбург" — "РБ Лейпциг"

Таблиця Бундесліги після 23-го туру

Таблиця Бундесліги після 23-го туру / instagram.com/bundesliga

