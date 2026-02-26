- Дата публікації
Бундесліга: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 24-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 27 лютого до 1 березня відбудуться матчі 24-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 27 лютого, поєдинком між "Аугсбургом" і "Кельном".
У суботу, 28 лютого, "Баєр" прийме "Майнц", а "Баварія" позмагається з дортмундською "Боруссією".
Завершиться тур трьома матчами у неділю, 1 березня: "Штутгарт" зіграє з "Вольфсбургом", "Айнтрахт" прийме "Фрайбург", а "РБ Лейпциг" побореться з "Гамбургом".
Розклад і результати матчів 24-го туру Бундесліги
П'ятниця, 27 лютого
21:30 "Аугсбург" — "Кельн"
Субота, 28 лютого
16:30 "Баєр" — "Майнц"
16:30 "Боруссія" Менхенгладбах — "Уніон"
16:30 "Вердер" — "Гайденгайм"
16:30 "Гоффенгайм" — "Санкт-Паулі"
19:30 "Боруссія" Дортмунд — "Баварія"
Неділя, 1 березня
16:30 "Штутгарт" — "Вольфсбург"
18:30 "Айнтрахт" — "Фрайбург"
20:30 "Гамбург" — "РБ Лейпциг"
Таблиця Бундесліги після 23-го туру
