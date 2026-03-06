- Дата публікації
Бундесліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 25-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 6 до 8 березня відбудуться матчі 25-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 6 березня: лідер чемпіонату "Баварія" прийматиме "Боруссію" Менхенгладбах.
У суботу, 7 березня, "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Аугсбургом", "Баєр" зіграє з "Фрайбургом", а дортмундська "Боруссія" позмагається з "Кельном".
Завершиться тур двома матчами у неділю, 8 березня: "Айнтрахт" протистоятиме "Санкт-Паулі", а "Уніон" побореться з "Вердером".
Розклад і результати матчів 25-го туру Бундесліги
П'ятниця, 6 березня
21:30 "Баварія" — "Боруссія" Менхенгладбах
Субота, 7 березня
16:30 "Вольфсбург" — "Гамбург"
16:30 "Гайденгайм" — "Гоффенгайм"
16:30 "Майнц" — "Штутгарт"
16:30 "РБ Лейпциг" — "Аугсбург"
16:30 "Фрайбург" — "Баєр"
19:30 "Кельн" — "Боруссія" Дортмунд
Неділя, 8 березня
16:30 "Санкт-Паулі" — "Айнтрахт"
18:30 "Уніон" — "Вердер"
Таблиця Бундесліги після 24-го туру
