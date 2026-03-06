Бундесліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

"Баварія" / © Associated Press

Від 6 до 8 березня відбудуться матчі 25-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 6 березня: лідер чемпіонату "Баварія" прийматиме "Боруссію" Менхенгладбах.

У суботу, 7 березня, "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Аугсбургом", "Баєр" зіграє з "Фрайбургом", а дортмундська "Боруссія" позмагається з "Кельном".

Завершиться тур двома матчами у неділю, 8 березня: "Айнтрахт" протистоятиме "Санкт-Паулі", а "Уніон" побореться з "Вердером".

Розклад і результати матчів 25-го туру Бундесліги

П'ятниця, 6 березня

21:30 "Баварія" — "Боруссія" Менхенгладбах

Субота, 7 березня

16:30 "Вольфсбург" — "Гамбург"

16:30 "Гайденгайм" — "Гоффенгайм"

16:30 "Майнц" — "Штутгарт"

16:30 "РБ Лейпциг" — "Аугсбург"

16:30 "Фрайбург" — "Баєр"

19:30 "Кельн" — "Боруссія" Дортмунд

Неділя, 8 березня

16:30 "Санкт-Паулі" — "Айнтрахт"

18:30 "Уніон" — "Вердер"

Таблиця Бундесліги після 24-го туру

Таблиця Бундесліги після 24-го туру / instagram.com/bundesliga

