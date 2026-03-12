ТСН у соціальних мережах

Бундесліга: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 26-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Баварія"

"Баварія" / © Associated Press

Від 13 до 15 березня відбудуться матчі 26-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 13 березня, грою між "Боруссією" Менхенгладбах і "Санкт-Паулі".

У суботу, 14 березня, "Айнтрахт" прийме "Гайденгайм", "Баварія" завітає у гості до "Баєра", а дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Аугсбургом".

Завершиться тур трьома матчами у неділю, 15 березня, зокрема "Штутгарт" зіграє з "РБ Лейпцигом".

Розклад і результати матчів 26-го туру Бундесліги

П'ятниця, 13 березня

21:30 "Боруссія" Менхенгладбах — "Санкт-Паулі"

Субота, 14 березня

16:30 "Айнтрахт" — "Гайденгайм"

16:30 "Баєр" — "Баварія"

16:30 "Боруссія" Дортмунд — "Аугсбург"

16:30 "Гоффенгайм" — "Вольфсбург"

19:30 "Гамбург" — "Кельн"

Неділя, 15 березня

16:30 "Вердер" — "Майнц"

18:30 "Фрайбург" — "Уніон"

20:30 "Штутгарт" — "РБ Лейпциг"

Таблиця Бундесліги після 25-го туру

Таблиця Бундесліги після 25-го туру / sofascore.com

Таблиця Бундесліги після 25-го туру / sofascore.com

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що "Баварія" рознесла "Аталанту" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

