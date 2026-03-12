- Дата публікації
Бундесліга: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 26-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 13 до 15 березня відбудуться матчі 26-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 13 березня, грою між "Боруссією" Менхенгладбах і "Санкт-Паулі".
У суботу, 14 березня, "Айнтрахт" прийме "Гайденгайм", "Баварія" завітає у гості до "Баєра", а дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Аугсбургом".
Завершиться тур трьома матчами у неділю, 15 березня, зокрема "Штутгарт" зіграє з "РБ Лейпцигом".
Розклад і результати матчів 26-го туру Бундесліги
П'ятниця, 13 березня
21:30 "Боруссія" Менхенгладбах — "Санкт-Паулі"
Субота, 14 березня
16:30 "Айнтрахт" — "Гайденгайм"
16:30 "Баєр" — "Баварія"
16:30 "Боруссія" Дортмунд — "Аугсбург"
16:30 "Гоффенгайм" — "Вольфсбург"
19:30 "Гамбург" — "Кельн"
Неділя, 15 березня
16:30 "Вердер" — "Майнц"
18:30 "Фрайбург" — "Уніон"
20:30 "Штутгарт" — "РБ Лейпциг"
Таблиця Бундесліги після 25-го туру
