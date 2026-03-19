ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
1 хв

Бундесліга: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 27-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Баварія"

"Баварія" / © Associated Press

Від 20 до 22 березня відбудуться матчі 27-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 20 березня: "РБ Лейпциг" прийме "Гоффенгайм".

У суботу, 21 березня, "Баварія" зустрінеться з "Уніоном", "Баєр" позмагається з "Гайденгаймом", а дортмундська "Боруссія" побореться з "Гамбургом".

Завершився тур трьома матчами у неділю, 22 березня, зокрема "Айнтрахт" зійдеться з "Майнцом", а "Штутгарт" завітає у гості до "Аугсбурга".

Розклад і результати матчів 27-го туру Бундесліги

П'ятниця, 20 березня

21:30 "РБ Лейпциг" — "Гоффенгайм"

Субота, 21 березня

16:30 "Баварія" — "Уніон"

16:30 "Вольфсбург" — "Вердер"

16:30 "Гайденгайм" — "Баєр"

16:30 "Кельн" — "Боруссія" Менхенгладбах

19:30 "Боруссія" Дортмунд — "Гамбург"

Неділя, 22 березня

16:30 "Майнц" — "Айнтрахт"

18:30 "Санкт-Паулі" — "Фрайбург"

20:30 "Аугсбург" — "Штутгарт"

Таблиця Бундесліги після 26-го туру

Таблиця Бундесліги після 26-го туру / sofascore.com

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+).

Раніше повідомлялося, що визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Також ми розповідали, що Ліонель Мессі забив 900-й гол у кар'єрі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie