Бундесліга: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

"Баварія" / © Associated Press

Від 20 до 22 березня відбудуться матчі 27-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 20 березня: "РБ Лейпциг" прийме "Гоффенгайм".

У суботу, 21 березня, "Баварія" зустрінеться з "Уніоном", "Баєр" позмагається з "Гайденгаймом", а дортмундська "Боруссія" побореться з "Гамбургом".

Завершився тур трьома матчами у неділю, 22 березня, зокрема "Айнтрахт" зійдеться з "Майнцом", а "Штутгарт" завітає у гості до "Аугсбурга".

Розклад і результати матчів 27-го туру Бундесліги

П'ятниця, 20 березня

21:30 "РБ Лейпциг" — "Гоффенгайм"

Субота, 21 березня

16:30 "Баварія" — "Уніон"

16:30 "Вольфсбург" — "Вердер"

16:30 "Гайденгайм" — "Баєр"

16:30 "Кельн" — "Боруссія" Менхенгладбах

19:30 "Боруссія" Дортмунд — "Гамбург"

Неділя, 22 березня

16:30 "Майнц" — "Айнтрахт"

18:30 "Санкт-Паулі" — "Фрайбург"

20:30 "Аугсбург" — "Штутгарт"

Таблиця Бундесліги після 26-го туру

Таблиця Бундесліги після 26-го туру / sofascore.com

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

