Бундесліга: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 27-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 20 до 22 березня відбудуться матчі 27-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 20 березня: "РБ Лейпциг" прийме "Гоффенгайм".
У суботу, 21 березня, "Баварія" зустрінеться з "Уніоном", "Баєр" позмагається з "Гайденгаймом", а дортмундська "Боруссія" побореться з "Гамбургом".
Завершився тур трьома матчами у неділю, 22 березня, зокрема "Айнтрахт" зійдеться з "Майнцом", а "Штутгарт" завітає у гості до "Аугсбурга".
Розклад і результати матчів 27-го туру Бундесліги
П'ятниця, 20 березня
21:30 "РБ Лейпциг" — "Гоффенгайм"
Субота, 21 березня
16:30 "Баварія" — "Уніон"
16:30 "Вольфсбург" — "Вердер"
16:30 "Гайденгайм" — "Баєр"
16:30 "Кельн" — "Боруссія" Менхенгладбах
19:30 "Боруссія" Дортмунд — "Гамбург"
Неділя, 22 березня
16:30 "Майнц" — "Айнтрахт"
18:30 "Санкт-Паулі" — "Фрайбург"
20:30 "Аугсбург" — "Штутгарт"
Таблиця Бундесліги після 26-го туру
Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
