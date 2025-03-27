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Бундесліга: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця
За вісім турів до кінця таблицю Бундесліги очолює "Баварія", випереджаючи "Баєр" на 6 очок.
28-30 березня відбудуться матчі 27-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому чинний чемпіон "Баєр" прийматиме "Бохум" українського футболіста-зрадника Івана Ордеця.
У суботу "Баварія" прийме "Санкт-Паулі", "РБ Лейпциг" зійдеться з "Боруссією" Менхенгладбах, а "Айнтрахт" поміряється силами зі "Штутгартом".
Завершиться тур у неділю, коли дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Майнцом".
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За вісім турів до кінця таблицю Бундесліги очолює "Баварія" (62 очки). На другому місці йде "Баєр" (56 пунктів). Далі розташувалися "Майнц" і "Айнтрахт" (по 45 балів).
Розклад і результати матчів 27-го туру Бундесліги
П’ятниця, 28 березня
21:30 "Баєр" – "Бохум"
Субота, 29 березня
16:30 "Баварія" – "Санкт-Паулі"
16:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "РБ Лейпциг"
16:30 "Вольфсбург" – "Гайденгайм"
16:30 "Гольштайн Кіль" – "Вердер"
16:30 "Гоффенгайм" – "Аугсбург"
19:30 "Айнтрахт" – "Штутгарт"
Неділя, 30 березня
16:30 "Фрайбург" – "Уніон"
18:30 "Боруссія" Дортмунд – "Майнц"