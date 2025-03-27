Бундесліга: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баварія" / © Associated Press

Реклама

28-30 березня відбудуться матчі 27-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому чинний чемпіон "Баєр" прийматиме "Бохум" українського футболіста-зрадника Івана Ордеця.

У суботу "Баварія" прийме "Санкт-Паулі", "РБ Лейпциг" зійдеться з "Боруссією" Менхенгладбах, а "Айнтрахт" поміряється силами зі "Штутгартом".

Реклама

Завершиться тур у неділю, коли дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Майнцом".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Аби вам було зручніше стежити за улюбленими спортивними подіями, користуйтеся оновленим тематичним розділом – "Спорт" із Матч-центром на платформі Київстар ТБ. Тут ви знайдете актуальний розклад трансляцій, результати і записи поєдинків, а також зможете швидко обрати контент, який вас цікавить.

За вісім турів до кінця таблицю Бундесліги очолює "Баварія" (62 очки). На другому місці йде "Баєр" (56 пунктів). Далі розташувалися "Майнц" і "Айнтрахт" (по 45 балів).

Розклад і результати матчів 27-го туру Бундесліги

П’ятниця, 28 березня

21:30 "Баєр" – "Бохум"

Субота, 29 березня

16:30 "Баварія" – "Санкт-Паулі"

16:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "РБ Лейпциг"

16:30 "Вольфсбург" – "Гайденгайм"

16:30 "Гольштайн Кіль" – "Вердер"

16:30 "Гоффенгайм" – "Аугсбург"

19:30 "Айнтрахт" – "Штутгарт"

Неділя, 30 березня

16:30 "Фрайбург" – "Уніон"

18:30 "Боруссія" Дортмунд – "Майнц"

Таблиця Бундесліги після 26-го туру

Таблиця Бундесліги після 26-го туру / © flashscore.ua