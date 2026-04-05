Бундесліга: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

"Баварія"

4 та 5 квітня відбудуться матчі 28-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

У суботу, 4 квітня, "Баєр" розгромив "Вольфсбург", "РБ Лейпциг" обіграв "Вердер", "Баварія" здолала "Фрайбург", а дортмундська "Боруссія" перемогла "Штутгарт".

У неділю, 5 квітня, "Уніон" зіграв унічию проти "Санкт-Паулі", тоді як "Айнтрахт" позмагається з "Кельном".

Розклад і результати матчів 28-го туру Бундесліги

Субота, 4 квітня

16:30 "Баєр" — "Вольфсбург" — 6:3

16:30 "Боруссія" Менхенгладбах — "Гайденгайм" — 2:2

16:30 "Вердер" — "РБ Лейпциг" — 1:2

16:30 "Гамбург" — "Аугсбург" — 1:1

16:30 "Гоффенгайм" — "Майнц" — 1:2

16:30 "Фрайбург" — "Баварія" — 2:3

19:30 "Штутгарт" — "Боруссія" Дортмунд — 0:2

Неділя, 5 квітня

16:30 "Уніон" — "Санкт-Паулі" — 1:1

18:30 "Айнтрахт" — "Кельн"

Таблиця Бундесліги після 27-го туру

Таблиця Бундесліги після 27-го туру / instagram.com/bundesliga

