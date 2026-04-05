ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
466
Час на прочитання
1 хв

Бундесліга: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 28-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Баварія"

"Баварія" / © Associated Press

4 та 5 квітня відбудуться матчі 28-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

У суботу, 4 квітня, "Баєр" розгромив "Вольфсбург", "РБ Лейпциг" обіграв "Вердер", "Баварія" здолала "Фрайбург", а дортмундська "Боруссія" перемогла "Штутгарт".

У неділю, 5 квітня, "Уніон" зіграв унічию проти "Санкт-Паулі", тоді як "Айнтрахт" позмагається з "Кельном".

Розклад і результати матчів 28-го туру Бундесліги

Субота, 4 квітня

16:30 "Баєр" — "Вольфсбург" — 6:3

16:30 "Боруссія" Менхенгладбах — "Гайденгайм" — 2:2

16:30 "Вердер" — "РБ Лейпциг" — 1:2

16:30 "Гамбург" — "Аугсбург" — 1:1

16:30 "Гоффенгайм" — "Майнц" — 1:2

16:30 "Фрайбург" — "Баварія" — 2:3

19:30 "Штутгарт" — "Боруссія" Дортмунд — 0:2

Неділя, 5 квітня

16:30 "Уніон" — "Санкт-Паулі" — 1:1

18:30 "Айнтрахт" — "Кельн"

Таблиця Бундесліги після 27-го туру

Таблиця Бундесліги після 27-го туру / instagram.com/bundesliga

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що президент Федерації футболу Італії пішов у відставку після невиходу збірної на ЧС-2026.

Також ми розповідали, що Мірча Луческу залишив посаду головного тренера збірної Румунії.

Дата публікації
Кількість переглядів
466
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie