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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
2 хв

Бундесліга: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

За сім турів до фінішу "Баварія" очолює таблицю Бундесліги, випереджаючи "Баєр" на 6 очок.

"Баварія"

"Баварія" / © Associated Press

4-6 квітня відбудуться матчі 28-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Баварія" зустрінеться з "Аугсбургом".

У суботу чинний чемпіон "Баєр" позмагається з "Гайденгаймом", "РБ Лейпциг" прийме "Гоффенгайм", дортмундська "Боруссія" зійдеться з "Фрайбургом", а "Айнтрахт" поміряється силами з "Вердером".

Завершиться тур у неділю поєдинками "Санкт-Паулі" – "Боруссія" Менхенгладбах і "Уніон" – "Вольфсбург".

Розклад і результати матчів 28-го туру Бундесліги

П’ятниця, 4 квітня

21:30 "Аугсбург" – "Баварія"

Субота, 5 квітня

16:30 "Бохум" – "Штутгарт"

16:30 "Гайденгайм" – "Баєр"

16:30 "Майнц" – "Гольштайн Кіль"

16:30 "РБ Лейпциг" – "Гоффенгайм"

16:30 "Фрайбург" – "Боруссія" Дортмунд

19:30 "Вердер" – "Айнтрахт"

Неділя, 6 квітня

16:30 "Санкт-Паулі" – "Боруссія" Менхенгладбах

18:30 "Уніон" – "Вольфсбург"

За сім турів до кінця таблицю Бундесліги очолює "Баварія" (65 очок). На другому місці йде "Баєр" (59 пунктів). На третій сходинці розташувався "Айнтрахт" (48 балів). Топ-4 замикає "Майнц" (45 очок).

Таблиця Бундесліги після 27-го туру

Таблиця Бундесліги після 27-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Бундесліги після 27-го туру / © flashscore.ua

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Дата публікації
Кількість переглядів
111
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