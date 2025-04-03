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Бундесліга: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця
За сім турів до фінішу "Баварія" очолює таблицю Бундесліги, випереджаючи "Баєр" на 6 очок.
4-6 квітня відбудуться матчі 28-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Баварія" зустрінеться з "Аугсбургом".
У суботу чинний чемпіон "Баєр" позмагається з "Гайденгаймом", "РБ Лейпциг" прийме "Гоффенгайм", дортмундська "Боруссія" зійдеться з "Фрайбургом", а "Айнтрахт" поміряється силами з "Вердером".
Завершиться тур у неділю поєдинками "Санкт-Паулі" – "Боруссія" Менхенгладбах і "Уніон" – "Вольфсбург".
Розклад і результати матчів 28-го туру Бундесліги
П’ятниця, 4 квітня
21:30 "Аугсбург" – "Баварія"
Субота, 5 квітня
16:30 "Бохум" – "Штутгарт"
16:30 "Гайденгайм" – "Баєр"
16:30 "Майнц" – "Гольштайн Кіль"
16:30 "РБ Лейпциг" – "Гоффенгайм"
16:30 "Фрайбург" – "Боруссія" Дортмунд
19:30 "Вердер" – "Айнтрахт"
Неділя, 6 квітня
16:30 "Санкт-Паулі" – "Боруссія" Менхенгладбах
18:30 "Уніон" – "Вольфсбург"
За сім турів до кінця таблицю Бундесліги очолює "Баварія" (65 очок). На другому місці йде "Баєр" (59 пунктів). На третій сходинці розташувався "Айнтрахт" (48 балів). Топ-4 замикає "Майнц" (45 очок).
Таблиця Бундесліги після 27-го туру
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