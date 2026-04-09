- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 25
- Час на прочитання
- 1 хв
Бундесліга: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 29-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 10 до 12 квітня відбудуться матчі 29-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 10 квітня, грою між "Аугсбургом" і "Гоффенгаймом".
У суботу, 11 квітня, дортмундська "Боруссія" прийме "Баєр", "Вольфсбург" зустрінеться з "Айнтрахтом", "РБ Лейпциг" зійдеться з "Боруссією" Менхенгладбах, а лідер чемпіонату "Баварія" завітає у гості до "Санкт-Паулі".
Завершиться тур трьома поєдинка в неділю, 12 квітня, зокрема "Штутгарт" побореться з "Гамбургом", а "Майнц" зіграє з "Фрайбургом".
Розклад і результати матчів 29-го туру Бундесліги
П'ятниця, 10 квітня
21:30 "Аугсбург" — "Гоффенгайм"
Субота, 11 квітня
16:30 "Боруссія" Дортмунд — "Баєр"
16:30 "Вольфсбург" — "Айнтрахт"
16:30 "Гайденгайм" — "Уніон"
16:30 "РБ Лейпциг" — "Боруссія" Менхенгладбах
19:30 "Санкт-Паулі" — "Баварія"
Неділя, 12 квітня
16:30 "Кельн" — "Вердер"
18:30 "Штутгарт" — "Гамбург"
20:30 "Майнц" — "Фрайбург"
Таблиця Бундесліги після 28-го туру
Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
