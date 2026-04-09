Бундесліга: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

"Боруссія" Дортмунд — "Баєр" / © Associated Press

Від 10 до 12 квітня відбудуться матчі 29-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 10 квітня, грою між "Аугсбургом" і "Гоффенгаймом".

У суботу, 11 квітня, дортмундська "Боруссія" прийме "Баєр", "Вольфсбург" зустрінеться з "Айнтрахтом", "РБ Лейпциг" зійдеться з "Боруссією" Менхенгладбах, а лідер чемпіонату "Баварія" завітає у гості до "Санкт-Паулі".

Завершиться тур трьома поєдинка в неділю, 12 квітня, зокрема "Штутгарт" побореться з "Гамбургом", а "Майнц" зіграє з "Фрайбургом".

Розклад і результати матчів 29-го туру Бундесліги

П'ятниця, 10 квітня

21:30 "Аугсбург" — "Гоффенгайм"

Субота, 11 квітня

16:30 "Боруссія" Дортмунд — "Баєр"

16:30 "Вольфсбург" — "Айнтрахт"

16:30 "Гайденгайм" — "Уніон"

16:30 "РБ Лейпциг" — "Боруссія" Менхенгладбах

19:30 "Санкт-Паулі" — "Баварія"

Неділя, 12 квітня

16:30 "Кельн" — "Вердер"

18:30 "Штутгарт" — "Гамбург"

20:30 "Майнц" — "Фрайбург"

Таблиця Бундесліги після 28-го туру

Таблиця Бундесліги після 28-го туру / instagram.com/bundesliga

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

