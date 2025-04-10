Бундесліга: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Боруссія" Дортмунд – "Баварія" / © Associated Press

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11-13 квітня відбудуться матчі 29-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Вольфсбургом".

У суботу чинний чемпіон "Баєр" позмагається з "Уніоном", а в центральному поєдинку туру "Баварія" прийме дортмундську "Боруссію".

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Завершиться тур у неділю матчем, у якому "Айнтрахт" зійдеться з "Гайденгаймом".

Розклад і результати матчів 29-го туру Бундесліги

П’ятниця, 11 квітня

21:30 "Вольфсбург" – "РБ Лейпциг"

Субота, 12 квітня

16:30 "Баєр" – "Уніон"

16:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Фрайбург"

16:30 "Бохум" – "Аугсбург"

16:30 "Гольштайн Кіль" – "Санкт-Паулі"

16:30 "Гоффенгайм" – "Майнц"

19:30 "Баварія" – "Боруссія" Дортмунд

Неділя, 13 квітня

16:30 "Штутгарт" – "Вердер"

18:30 "Айнтрахт" – "Гайденгайм"

За шість турів до кінця таблицю Бундесліги очолює "Баварія" (68 очок). На другому місці йде "Баєр" (62 пункти). На третій сходинці розташувався "Айнтрахт" (48 балів). Топ-4 замикає "Майнц" (46 очок).

Таблиця Бундесліги після 28-го туру

Таблиця Бундесліги після 28-го туру / © flashscore.ua

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