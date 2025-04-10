ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
9
Час на прочитання
1 хв

Бундесліга: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Баварія" прийме дортмундську "Боруссію".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Боруссія" Дортмунд – "Баварія"

"Боруссія" Дортмунд – "Баварія" / © Associated Press

11-13 квітня відбудуться матчі 29-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Вольфсбургом".

У суботу чинний чемпіон "Баєр" позмагається з "Уніоном", а в центральному поєдинку туру "Баварія" прийме дортмундську "Боруссію".

Завершиться тур у неділю матчем, у якому "Айнтрахт" зійдеться з "Гайденгаймом".

Розклад і результати матчів 29-го туру Бундесліги

П’ятниця, 11 квітня

21:30 "Вольфсбург" – "РБ Лейпциг"

Субота, 12 квітня

16:30 "Баєр" – "Уніон"

16:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Фрайбург"

16:30 "Бохум" – "Аугсбург"

16:30 "Гольштайн Кіль" – "Санкт-Паулі"

16:30 "Гоффенгайм" – "Майнц"

19:30 "Баварія" – "Боруссія" Дортмунд

Неділя, 13 квітня

16:30 "Штутгарт" – "Вердер"

18:30 "Айнтрахт" – "Гайденгайм"

За шість турів до кінця таблицю Бундесліги очолює "Баварія" (68 очок). На другому місці йде "Баєр" (62 пункти). На третій сходинці розташувався "Айнтрахт" (48 балів). Топ-4 замикає "Майнц" (46 очок).

Таблиця Бундесліги після 28-го туру

Таблиця Бундесліги після 28-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Бундесліги після 28-го туру / © flashscore.ua

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Аби вам було зручніше стежити за улюбленими спортивними подіями, користуйтеся оновленим тематичним розділом – "Спорт" із Матч-центром на платформі Київстар ТБ. Тут ви знайдете актуальний розклад трансляцій, результати і записи поєдинків, а також зможете швидко обрати контент, який вас цікавить.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
9
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie