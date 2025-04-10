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Бундесліга: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця
У центральному поєдинку туру "Баварія" прийме дортмундську "Боруссію".
11-13 квітня відбудуться матчі 29-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Вольфсбургом".
У суботу чинний чемпіон "Баєр" позмагається з "Уніоном", а в центральному поєдинку туру "Баварія" прийме дортмундську "Боруссію".
Завершиться тур у неділю матчем, у якому "Айнтрахт" зійдеться з "Гайденгаймом".
Розклад і результати матчів 29-го туру Бундесліги
П’ятниця, 11 квітня
21:30 "Вольфсбург" – "РБ Лейпциг"
Субота, 12 квітня
16:30 "Баєр" – "Уніон"
16:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Фрайбург"
16:30 "Бохум" – "Аугсбург"
16:30 "Гольштайн Кіль" – "Санкт-Паулі"
16:30 "Гоффенгайм" – "Майнц"
19:30 "Баварія" – "Боруссія" Дортмунд
Неділя, 13 квітня
16:30 "Штутгарт" – "Вердер"
18:30 "Айнтрахт" – "Гайденгайм"
За шість турів до кінця таблицю Бундесліги очолює "Баварія" (68 очок). На другому місці йде "Баєр" (62 пункти). На третій сходинці розташувався "Айнтрахт" (48 балів). Топ-4 замикає "Майнц" (46 очок).
Таблиця Бундесліги після 28-го туру
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