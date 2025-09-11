Бундесліга: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

"Баварія" / © Associated Press

Реклама

Від 12 до 14 вересня відбудуться матчі третього туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 12 вересня: "Баєр" прийматиме "Айнтрахт".

У суботу, 13 вересня, дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Гайденгаймом", "РБ Лейпциг" позмагається з "Майнцом", а чинний чемпіон "Баварія" прийме "Гамбург".

Реклама

Завершиться тур у неділю, 14 вересня, поєдинками "Санкт-Паулі" – "Аугсбург" і "Боруссія" Менхенгладбах – "Вердер".

Розклад і результати матчів 3-го туру Бундесліги

П'ятниця, 12 вересня

21:30 "Баєр" – "Айнтрахт"

Субота, 13 вересня

Реклама

16:30 "Вольфсбург" – "Кельн"

16:30 "Гайденгайм" – "Боруссія" Дортмунд

16:30 "Майнц" – "РБ Лейпциг"

16:30 "Уніон" – "Гоффенгайм"

Реклама

16:30 "Фрайбург" – "Штутгарт"

19:30 "Баварія" – "Гамбург"

Неділя, 14 вересня

16:30 "Санкт-Паулі" – "Аугсбург"

Реклама

18:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Вердер"

Таблиця Бундесліги після 2-го туру

Таблиця Бундесліги після 2-го туру / © flashscore.ua

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що збірна Німеччини сенсаційно програла Словаччині у відборі на чемпіонат світу-2026.