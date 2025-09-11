- Дата публікації
Бундесліга: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків третього туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 12 до 14 вересня відбудуться матчі третього туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 12 вересня: "Баєр" прийматиме "Айнтрахт".
У суботу, 13 вересня, дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Гайденгаймом", "РБ Лейпциг" позмагається з "Майнцом", а чинний чемпіон "Баварія" прийме "Гамбург".
Завершиться тур у неділю, 14 вересня, поєдинками "Санкт-Паулі" – "Аугсбург" і "Боруссія" Менхенгладбах – "Вердер".
Розклад і результати матчів 3-го туру Бундесліги
П'ятниця, 12 вересня
21:30 "Баєр" – "Айнтрахт"
Субота, 13 вересня
16:30 "Вольфсбург" – "Кельн"
16:30 "Гайденгайм" – "Боруссія" Дортмунд
16:30 "Майнц" – "РБ Лейпциг"
16:30 "Уніон" – "Гоффенгайм"
16:30 "Фрайбург" – "Штутгарт"
19:30 "Баварія" – "Гамбург"
Неділя, 14 вересня
16:30 "Санкт-Паулі" – "Аугсбург"
18:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Вердер"
Таблиця Бундесліги після 2-го туру
