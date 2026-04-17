Бундесліга: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 30-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 17 до 19 квітня відбудуться матчі 30-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 17 квітня, грою між "Санкт-Паулі" та "Кельном".
У суботу, 18 квітня, "Баєр" прийме "Аугсбург", дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Гоффенгаймом", а "РБ Лейпциг" позмагається з "Айнтрахтом".
Завершився тур трьома поєдинками в неділю, 19 квітня, зокрема лідер чемпіонату "Баварія" прийматиме "Штутгарт".
Розклад і результати матчів 30-го туру Бундесліги
П'ятниця, 17 квітня
21:30 "Санкт-Паулі" — "Кельн"
Субота, 18 квітня
16:30 "Баєр" — "Аугсбург"
16:30 "Вердер" — "Гамбург"
16:30 "Гоффенгайм" — "Боруссія" Дортмунд
16:30 "Уніон" — "Вольфсбург"
19:30 "Айнтрахт" — "РБ Лейпциг"
Неділя, 19 квітня
16:30 "Фрайбург" — "Гайденгайм"
18:30 "Баварія" — "Штутгарт"
20:30 "Боруссія" Менхенгладбах — "Майнц"
Таблиця Бундесліги після 29-го туру
Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+).
