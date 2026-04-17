Бундесліга: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 30-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Максим Приходько
"Баварія" / © Associated Press

Від 17 до 19 квітня відбудуться матчі 30-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 17 квітня, грою між "Санкт-Паулі" та "Кельном".

У суботу, 18 квітня, "Баєр" прийме "Аугсбург", дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Гоффенгаймом", а "РБ Лейпциг" позмагається з "Айнтрахтом".

Завершився тур трьома поєдинками в неділю, 19 квітня, зокрема лідер чемпіонату "Баварія" прийматиме "Штутгарт".

Розклад і результати матчів 30-го туру Бундесліги

П'ятниця, 17 квітня

21:30 "Санкт-Паулі" — "Кельн"

Субота, 18 квітня

16:30 "Баєр" — "Аугсбург"

16:30 "Вердер" — "Гамбург"

16:30 "Гоффенгайм" — "Боруссія" Дортмунд

16:30 "Уніон" — "Вольфсбург"

19:30 "Айнтрахт" — "РБ Лейпциг"

Неділя, 19 квітня

16:30 "Фрайбург" — "Гайденгайм"

18:30 "Баварія" — "Штутгарт"

20:30 "Боруссія" Менхенгладбах — "Майнц"

Таблиця Бундесліги після 29-го туру

Таблиця Бундесліги після 29-го туру / instagram.com/bundesliga

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що "Баварія" у суперматчі перестріляла "Реал" з Луніним і вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів.

Також ми розповідали, що "Реал" звинуватив арбітра після вильоту від "Баварії" з Ліги чемпіонів.

