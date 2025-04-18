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Бундесліга: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця
За п'ять турів до кінця таблицю Бундесліги очолює "Баварія", маючи 6-очковий гандикап над "Баєром".
19-20 квітня відбудуться матчі 30-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
У суботу "Баварія" позмагається з "Гайденгаймом", "РБ Лейпциг" прийме "Гольштайн Кіль", а "Штутгарт" зідйеться з "Уніоном".
Завершиться тур у неділю: "Айнтрахт" зустрінеться з "Аугсбургом", дортмундська "Боруссія" зіграє з "Боруссією" Менхенгладбах, а "Баєр" завітає у гості до "Санкт-Паулі".
Розклад і результати матчів 30-го туру Бундесліги
Субота, 19 квітня
16:30 "Вердер" – "Бохум"
16:30 "Гайденгайм" – "Баварія"
16:30 "Майнц" – "Вольфсбург"
16:30 "РБ Лейпциг" – "Гольштайн Кіль"
16:30 "Фрайбург" – "Гоффенгайм"
19:30 "Уніон" – "Штутгарт"
Неділя, 20 квітня
16:30 "Аугсбург" – "Айнтрахт"
18:30 "Боруссія" Дортмунд – "Боруссія" Менхенгладбах
20:30 "Санкт-Паулі" – "Баєр"
За п'ять турів до кінця таблицю Бундесліги очолює "Баварія" (69 очок). На другому місці йде "Баєр" (63 пункти). На третій сходинці розташувався "Айнтрахт" (51 бал). Топ-4 замикає "РБ Лейпциг" (48 очок).
Таблиця Бундесліги після 29-го туру
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