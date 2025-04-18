Бундесліга: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баварія" / © Associated Press

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19-20 квітня відбудуться матчі 30-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

У суботу "Баварія" позмагається з "Гайденгаймом", "РБ Лейпциг" прийме "Гольштайн Кіль", а "Штутгарт" зідйеться з "Уніоном".

Завершиться тур у неділю: "Айнтрахт" зустрінеться з "Аугсбургом", дортмундська "Боруссія" зіграє з "Боруссією" Менхенгладбах, а "Баєр" завітає у гості до "Санкт-Паулі".

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Розклад і результати матчів 30-го туру Бундесліги

Субота, 19 квітня

16:30 "Вердер" – "Бохум"

16:30 "Гайденгайм" – "Баварія"

16:30 "Майнц" – "Вольфсбург"

16:30 "РБ Лейпциг" – "Гольштайн Кіль"

16:30 "Фрайбург" – "Гоффенгайм"

19:30 "Уніон" – "Штутгарт"

Неділя, 20 квітня

16:30 "Аугсбург" – "Айнтрахт"

18:30 "Боруссія" Дортмунд – "Боруссія" Менхенгладбах

20:30 "Санкт-Паулі" – "Баєр"

За п'ять турів до кінця таблицю Бундесліги очолює "Баварія" (69 очок). На другому місці йде "Баєр" (63 пункти). На третій сходинці розташувався "Айнтрахт" (51 бал). Топ-4 замикає "РБ Лейпциг" (48 очок).

Таблиця Бундесліги після 29-го туру

Таблиця Бундесліги після 29-го туру / © flashscore.ua

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