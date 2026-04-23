Бундесліга: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

"Баварія" / © Associated Press

Від 24 до 26 квітня відбудуться матчі 31-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 24 квітня: "РБ Лейпциг" зіграє з "Уніоном".

У суботу, 25 квітня, "Айнтрахт" позмагається з "Аугсбургом", "Баєр" зустрінеться з "Кельном", а "Баварія" вже у статусі чемпіона протистоятиме "Майнцу".

Завершився тур у неділю, 26 квітня: "Штутгарт" побореться з "Вердером", а дортмундська "Боруссія" прийме "Фрайбург".

Розклад і результати матчів 31-го туру Бундесліги

П'ятниця, 24 квітня

21:30 "РБ Лейпциг" — "Уніон"

Субота, 25 квітня

16:30 "Аугсбург" — "Айнтрахт"

16:30 "Вольфсбург" — "Боруссія" Менхенгладбах

16:30 "Гайденгайм" — "Санкт-Паулі"

16:30 "Кельн" — "Баєр"

16:30 "Майнц" — "Баварія"

19:30 "Гамбург" — "Гоффенгайм"

Неділя, 26 квітня

16:30 "Штутгарт" — "Вердер"

18:30 "Боруссія" Дортмунд — "Фрайбург"

Таблиця Бундесліги після 30-го туру

Таблиця Бундесліги після 30-го туру / instagram.com/bundesliga

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

