Бундесліга: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 31-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 24 до 26 квітня відбудуться матчі 31-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 24 квітня: "РБ Лейпциг" зіграє з "Уніоном".
У суботу, 25 квітня, "Айнтрахт" позмагається з "Аугсбургом", "Баєр" зустрінеться з "Кельном", а "Баварія" вже у статусі чемпіона протистоятиме "Майнцу".
Завершився тур у неділю, 26 квітня: "Штутгарт" побореться з "Вердером", а дортмундська "Боруссія" прийме "Фрайбург".
Розклад і результати матчів 31-го туру Бундесліги
П'ятниця, 24 квітня
21:30 "РБ Лейпциг" — "Уніон"
Субота, 25 квітня
16:30 "Аугсбург" — "Айнтрахт"
16:30 "Вольфсбург" — "Боруссія" Менхенгладбах
16:30 "Гайденгайм" — "Санкт-Паулі"
16:30 "Кельн" — "Баєр"
16:30 "Майнц" — "Баварія"
19:30 "Гамбург" — "Гоффенгайм"
Неділя, 26 квітня
16:30 "Штутгарт" — "Вердер"
18:30 "Боруссія" Дортмунд — "Фрайбург"
Таблиця Бундесліги після 30-го туру
Раніше повідомлялося, що "Баварія" здолала "Баєр" і вийшла до фіналу Кубка Німеччини.