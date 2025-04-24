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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
2 хв

Бундесліга: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Уже цього туру "Баварія" може стати чемпіоном, а Гаррі Кейн виграти перший трофей у своїй кар'єрі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Гаррі Кейн

Гаррі Кейн / © Associated Press

25-27 квітня відбудуться матчі 31-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Штутгартом" і "Гайденгаймом".

У суботу "Баварія" зустрінеться з "Майнцом", чинний чемпіон "Баєр" зіграє з "Аугсбургом", дортмундська "Боруссія" позмагається з "Гоффенгаймом", а "Айнтрахт" прийме "РБ Лейпциг".

Завершиться тур у неділю матчами "Бохум" – "Уніон" і "Вердер" – "Санкт-Паулі".

Розклад і результати матчів 31-го туру Бундесліги

П'ятниця, 25 квітня

21:30 "Штутгарт" – "Гайденгайм"

Субота, 26 квітня

16:30 "Баварія" – "Майнц"

16:30 "Баєр" – "Аугсбург"

16:30 "Вольфсбург" – "Фрайбург"

16:30 "Гольштайн Кіль" – "Боруссія" Менхенгладбах

16:30 "Гоффенгайм" – "Боруссія" Дортмунд

19:30 "Айнтрахт" – "РБ Лейпциг"

Неділя, 27 квітня

16:30 "Бохум" – "Уніон"

18:30 "Вердер" – "Санкт-Паулі"

За чотири тури до кінця таблицю Бундесліги очолює "Баварія" (72 очки). На другому місці йде "Баєр" (64 пункти). На третій сходинці розташувався "Айнтрахт" (52 бали). Топ-4 замикає "РБ Лейпциг" (49 очок).

Таблиця Бундесліги після 30-го туру

Таблиця Бундесліги після 30-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Бундесліги після 30-го туру / © flashscore.ua

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Дата публікації
Кількість переглядів
51
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