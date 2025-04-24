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Бундесліга: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця
Уже цього туру "Баварія" може стати чемпіоном, а Гаррі Кейн виграти перший трофей у своїй кар'єрі.
25-27 квітня відбудуться матчі 31-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Штутгартом" і "Гайденгаймом".
У суботу "Баварія" зустрінеться з "Майнцом", чинний чемпіон "Баєр" зіграє з "Аугсбургом", дортмундська "Боруссія" позмагається з "Гоффенгаймом", а "Айнтрахт" прийме "РБ Лейпциг".
Завершиться тур у неділю матчами "Бохум" – "Уніон" і "Вердер" – "Санкт-Паулі".
Розклад і результати матчів 31-го туру Бундесліги
П'ятниця, 25 квітня
21:30 "Штутгарт" – "Гайденгайм"
Субота, 26 квітня
16:30 "Баварія" – "Майнц"
16:30 "Баєр" – "Аугсбург"
16:30 "Вольфсбург" – "Фрайбург"
16:30 "Гольштайн Кіль" – "Боруссія" Менхенгладбах
16:30 "Гоффенгайм" – "Боруссія" Дортмунд
19:30 "Айнтрахт" – "РБ Лейпциг"
Неділя, 27 квітня
16:30 "Бохум" – "Уніон"
18:30 "Вердер" – "Санкт-Паулі"
За чотири тури до кінця таблицю Бундесліги очолює "Баварія" (72 очки). На другому місці йде "Баєр" (64 пункти). На третій сходинці розташувався "Айнтрахт" (52 бали). Топ-4 замикає "РБ Лейпциг" (49 очок).
Таблиця Бундесліги після 30-го туру
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