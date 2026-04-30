Бундесліга: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 32-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
2 і 3 травня відбудуться матчі 32-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
У суботу, 2 травня, "Айнтрахт" прийме "Гамбург", "Баварія" вже у статусі чемпіона зустрінеться з "Гайденгаймом", а "Баєр" позмагається з "РБ Лейпцигом".
У неділю, 3 травня, дортмундська "Боруссія" зіграє з "Боруссією" Менхенгладбах.
Розклад і результати матчів 32-го туру Бундесліги
Субота, 2 травня
16:30 "Айнтрахт" — "Гамбург"
16:30 "Баварія" — "Гайденгайм"
16:30 "Вердер" — "Аугсбург"
16:30 "Гоффенгайм" — "Штутгарт"
16:30 "Уніон" — "Кельн"
19:30 "Баєр" — "РБ Лейпциг"
Неділя, 3 травня
16:30 "Санкт-Паулі" — "Майнц"
18:30 "Боруссія" Менхенгладбах — "Боруссія" Дортмунд
20:30 "Фрайбург" — "Вольфсбург"
Таблиця Бундесліги після 31-го туру
Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ здолав "Баварію" в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.
Також ми розповідали, що матч ПСЖ — "Баварія" побив рекорд результативності півфіналу Ліги чемпіонів.