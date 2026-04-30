ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

Бундесліга: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 32-го туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
"Баварія" / © Associated Press

2 і 3 травня відбудуться матчі 32-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

У суботу, 2 травня, "Айнтрахт" прийме "Гамбург", "Баварія" вже у статусі чемпіона зустрінеться з "Гайденгаймом", а "Баєр" позмагається з "РБ Лейпцигом".

У неділю, 3 травня, дортмундська "Боруссія" зіграє з "Боруссією" Менхенгладбах.

Розклад і результати матчів 32-го туру Бундесліги

Субота, 2 травня

16:30 "Айнтрахт" — "Гамбург"

16:30 "Баварія" — "Гайденгайм"

16:30 "Вердер" — "Аугсбург"

16:30 "Гоффенгайм" — "Штутгарт"

16:30 "Уніон" — "Кельн"

19:30 "Баєр" — "РБ Лейпциг"

Неділя, 3 травня

16:30 "Санкт-Паулі" — "Майнц"

18:30 "Боруссія" Менхенгладбах — "Боруссія" Дортмунд

20:30 "Фрайбург" — "Вольфсбург"

Таблиця Бундесліги після 31-го туру

Таблиця Бундесліги після 31-го туру / instagram.com/bundesliga

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
27
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie