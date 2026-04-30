Бундесліга: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

"Баварія" / © Associated Press

2 і 3 травня відбудуться матчі 32-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

У суботу, 2 травня, "Айнтрахт" прийме "Гамбург", "Баварія" вже у статусі чемпіона зустрінеться з "Гайденгаймом", а "Баєр" позмагається з "РБ Лейпцигом".

У неділю, 3 травня, дортмундська "Боруссія" зіграє з "Боруссією" Менхенгладбах.

Розклад і результати матчів 32-го туру Бундесліги

Субота, 2 травня

16:30 "Айнтрахт" — "Гамбург"

16:30 "Баварія" — "Гайденгайм"

16:30 "Вердер" — "Аугсбург"

16:30 "Гоффенгайм" — "Штутгарт"

16:30 "Уніон" — "Кельн"

19:30 "Баєр" — "РБ Лейпциг"

Неділя, 3 травня

16:30 "Санкт-Паулі" — "Майнц"

18:30 "Боруссія" Менхенгладбах — "Боруссія" Дортмунд

20:30 "Фрайбург" — "Вольфсбург"

Таблиця Бундесліги після 31-го туру

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

