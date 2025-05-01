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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
2 хв

Бундесліга: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Цього туру "Баварія" може здобути чемпіонство, а Гаррі Кейн виграти перший трофей у своїй кар'єрі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Гаррі Кейн

Гаррі Кейн / © Associated Press

2-4 травня відбудуться матчі 32-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Гайденгаймом" і "Бохумом".

У суботу "Баварія" зіграє з "РБ Лейпцигом" і може достроково стати чемпіоном, а головний бомбардир мюнхенців Гаррі Кейн виграти перший трофей у своїй кар'єрі.

Того ж дня дортмундська "Боруссія" поміряється силами з "Вольфсбургом".

Завершиться тур у неділю, зокрема "Баєр" позмагається з "Фрайбургом", а "Айнтрахт" зустрінеться з "Майнцом".

Розклад і результати матчів 32-го туру Бундесліги

П'ятниця, 2 травня

21:30 "Гайденгайм" – "Бохум"

Субота, 3 травня

16:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Гоффенгайм"

16:30 "РБ Лейпциг" – "Баварія"

16:30 "Санкт-Паулі" – "Штутгарт"

16:30 "Уніон" – "Вердер"

19:30 "Боруссія" Дортмунд – "Вольфсбург"

Неділя, 4 травня

16:30 "Аугсбург" – "Гольштайн Кіль"

18:30 "Фрайбург" – "Баєр"

20:30 "Майнц" – "Айнтрахт"

За три тури до кінця таблицю Бундесліги очолює "Баварія" (75 очок). На другому місці йде "Баєр" (67 пунктів). На третій сходинці розташувався "Айнтрахт" (55 балів). У зоні Ліги чемпіонів також перебуває "Фрайбург" (51 очко).

Таблиця Бундесліги після 31-го туру

Таблиця Бундесліги після 31-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Бундесліги після 31-го туру / © flashscore.ua

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Дата публікації
Кількість переглядів
24
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