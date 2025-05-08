Бундесліга: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баварія" / © Associated Press

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9-11 травня відбудуться матчі передостаннього, 33-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Вольфсбургом" і "Гоффенгаймом".

У суботу "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Вердером", "Фрайбург" спробує здолати "Гольштайн Кіль", а "Баварія", яка минулого туру достроково стала чемпіоном, прийме "Боруссію" Менхенгладбах.

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Завершиться тур у неділю, зокрема чемпіон минулого сезону "Баєр" позмагається з дортмундською "Боруссією", а "Айнтрахт" протистоятиме "Санкт-Паулі".

Розклад і результати матчів 33-го туру Бундесліги

П'ятниця, 9 травня

21:30 "Вольфсбург" – "Гоффенгайм"

Субота, 10 травня

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16:30 "Бохум" – "Майнц"

16:30 "Вердер" – "РБ Лейпциг"

16:30 "Гольштайн Кіль" – "Фрайбург"

16:30 "Уніон" – "Гайденгайм"

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19:30 "Баварія" – "Боруссія" Менхенгладбах

Неділя, 11 травня

16:30 "Баєр" – "Боруссія" Дортмунд

18:30 "Айнтрахт" – "Санкт-Паулі"

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20:30 "Штутгарт" – "Аугсбург"

За два тури до кінця "Баварія" (76 очок) стала чемпіоном Бундесліги. На другому місці йде "Баєр" (68 пунктів). На третій сходинці розташувався "Айнтрахт" (56 балів). У зоні Ліги чемпіонів також перебуває "Фрайбург" (52 очки).

Таблиця Бундесліги після 32-го туру

Таблиця Бундесліги після 32-го туру / © flashscore.ua

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