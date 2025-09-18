ТСН у соціальних мережах

Бундесліга: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків четвертого туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Баєр"

"Баєр" / © Associated Press

Від 19 до 21 вересня відбудуться матчі четвертого туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 19 вересня, грою між "Штутгартом" і "Санкт-Паулі".

У суботу, 20 вересня, чинний чемпіон "Баварія" позмагається з "Гоффенгаймом", а "РБ Лейпциг" прийме "Кельн".

Завершиться тур у неділю, 21 вересня: "Айнтрахт" зустрінеться з "Уніоном", "Баєр" прийматиме "Боруссію" Менхенгладбах, а дортмундська "Боруссія" зіграє з "Вольфсбургом".

Розклад і результати матчів 4-го туру Бундесліги

П'ятниця, 19 вересня

21:30 "Штутгарт" – "Санкт-Паулі"

Субота, 20 вересня

16:30 "Аугсбург" – "Майнц"

16:30 "Вердер" – "Фрайбург"

16:30 "Гамбург" – "Гайденгайм"

16:30 "Гоффенгайм" – "Баварія"

19:30 "РБ Лейпциг" – "Кельн"

Неділя, 21 вересня

16:30 "Айнтрахт" – "Уніон"

18:30 "Баєр" – "Боруссія" Менхенгладбах

20:30 "Боруссія" Дортмунд – "Вольфсбург"

Таблиця Бундесліги після 3-го туру

Таблиця Бундесліги після 3-го туру / © flashscore.ua

Раніше повідомлялося, що "Баварія" розібралася з "Челсі" в першому турі Ліги чемпіонів.

