Бундесліга: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків четвертого туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 19 до 21 вересня відбудуться матчі четвертого туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 19 вересня, грою між "Штутгартом" і "Санкт-Паулі".
У суботу, 20 вересня, чинний чемпіон "Баварія" позмагається з "Гоффенгаймом", а "РБ Лейпциг" прийме "Кельн".
Завершиться тур у неділю, 21 вересня: "Айнтрахт" зустрінеться з "Уніоном", "Баєр" прийматиме "Боруссію" Менхенгладбах, а дортмундська "Боруссія" зіграє з "Вольфсбургом".
Розклад і результати матчів 4-го туру Бундесліги
П'ятниця, 19 вересня
21:30 "Штутгарт" – "Санкт-Паулі"
Субота, 20 вересня
16:30 "Аугсбург" – "Майнц"
16:30 "Вердер" – "Фрайбург"
16:30 "Гамбург" – "Гайденгайм"
16:30 "Гоффенгайм" – "Баварія"
19:30 "РБ Лейпциг" – "Кельн"
Неділя, 21 вересня
16:30 "Айнтрахт" – "Уніон"
18:30 "Баєр" – "Боруссія" Менхенгладбах
20:30 "Боруссія" Дортмунд – "Вольфсбург"
Таблиця Бундесліги після 3-го туру
