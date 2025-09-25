- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 15
- Час на прочитання
- 1 хв
Бундесліга: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків п'ятого туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 26 до 28 вересня відбудуться матчі п'ятого туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 26 вересня: чинний чемпіон "Баварія" прийме "Вердер".
У суботу, 27 вересня, "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Вольфсбургом", дортмундська "Боруссія" позмагається з "Майнцом", "Баєр" протистоятиме "Санкт-Паулі", а "Боруссієя" Менхенгладбах зіграє з "Айнтрахтом".
Завершиться тур у неділю, 28 вересня, поєдинком між "Уніоном" і "Гамбургом".
Розклад і результати матчів 5-го туру Бундесліги
П'ятниця, 26 вересня
21:30 "Баварія" – "Вердер"
Субота, 27 вересня
16:30 "Вольфсбург" – "РБ Лейпциг"
16:30 "Гайденгайм" – "Аугсбург"
16:30 "Майнц" – "Боруссія" Дортмунд
16:30 "Санкт-Паулі" – "Баєр"
19:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Айнтрахт"
Неділя, 28 вересня
16:30 "Фрайбург" – "Гоффенгайм"
18:30 "Кельн" – "Штутгарт"
20:30 "Уніон" – "Гамбург"
Таблиця Бундесліги після 4-го туру
