Бундесліга: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

"Баварія" / © Associated Press

Від 26 до 28 вересня відбудуться матчі п'ятого туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 26 вересня: чинний чемпіон "Баварія" прийме "Вердер".

У суботу, 27 вересня, "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Вольфсбургом", дортмундська "Боруссія" позмагається з "Майнцом", "Баєр" протистоятиме "Санкт-Паулі", а "Боруссієя" Менхенгладбах зіграє з "Айнтрахтом".

Завершиться тур у неділю, 28 вересня, поєдинком між "Уніоном" і "Гамбургом".

Розклад і результати матчів 5-го туру Бундесліги

П'ятниця, 26 вересня

21:30 "Баварія" – "Вердер"

Субота, 27 вересня

16:30 "Вольфсбург" – "РБ Лейпциг"

16:30 "Гайденгайм" – "Аугсбург"

16:30 "Майнц" – "Боруссія" Дортмунд

16:30 "Санкт-Паулі" – "Баєр"

19:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Айнтрахт"

Неділя, 28 вересня

16:30 "Фрайбург" – "Гоффенгайм"

18:30 "Кельн" – "Штутгарт"

20:30 "Уніон" – "Гамбург"

Таблиця Бундесліги після 4-го туру

Таблиця Бундесліги після 4-го туру / © flashscore.ua

