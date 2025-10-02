ТСН у соціальних мережах

Бундесліга: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків шостого туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Максим Приходько
"Баварія"

"Баварія" / © Associated Press

Від 3 до 5 жовтня відбудуться матчі 6-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 3 жовтня, грою між "Гоффенгаймом" і "Кельном".

У суботу, 4 жовтня, "Баєр" прийме "Уніон", дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "РБ Лейпцигом", а чинний чемпіон "Баварія" завітає у гості до "Айнтрахта".

Закінчиться тур у неділю, 5 жовтня, поєдинком між "Боруссією" Менхенгладбах і "Фрайбургом".

Розклад і результати матчів 6-го туру Бундесліги

П'ятниця, 3 жовтня

21:30 "Гоффенгайм" – "Кельн"

Субота, 4 жовтня

16:30 "Аугсбург" – "Вольфсбург"

16:30 "Баєр" – "Уніон"

16:30 "Боруссія" Дортмунд – "РБ Лейпциг"

16:30 "Вердер" – "Санкт-Паулі"

19:30 "Айнтрахт" – "Баварія"

Неділя, 5 жовтня

16:30 "Штутгарт" – "Гайденгайм"

18:30 "Гамбург" – "Майнц"

20:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Фрайбург"

Таблиця Бундесліги після 5-го туру

Таблиця Бундесліги після 5-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Бундесліги після 5-го туру / © flashscore.ua

Матчі німецької Бундесліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

