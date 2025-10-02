- Дата публікації
Бундесліга: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків шостого туру чемпіонату Німеччини з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 3 до 5 жовтня відбудуться матчі 6-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 3 жовтня, грою між "Гоффенгаймом" і "Кельном".
У суботу, 4 жовтня, "Баєр" прийме "Уніон", дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "РБ Лейпцигом", а чинний чемпіон "Баварія" завітає у гості до "Айнтрахта".
Закінчиться тур у неділю, 5 жовтня, поєдинком між "Боруссією" Менхенгладбах і "Фрайбургом".
Розклад і результати матчів 6-го туру Бундесліги
П'ятниця, 3 жовтня
21:30 "Гоффенгайм" – "Кельн"
Субота, 4 жовтня
16:30 "Аугсбург" – "Вольфсбург"
16:30 "Баєр" – "Уніон"
16:30 "Боруссія" Дортмунд – "РБ Лейпциг"
16:30 "Вердер" – "Санкт-Паулі"
19:30 "Айнтрахт" – "Баварія"
Неділя, 5 жовтня
16:30 "Штутгарт" – "Гайденгайм"
18:30 "Гамбург" – "Майнц"
20:30 "Боруссія" Менхенгладбах – "Фрайбург"
Таблиця Бундесліги після 5-го туру
